Rainbow | రెయిన్‌ బోకు ఫస్ట్‌ చాయిస్‌ రష్మిక మందన్నా కాదట.. ఇంతకీ ఎవరో తెలుసా..?

April 3, 2023 / 09:06 PM IST

Rainbow | కన్నడ భామ, నేషనల్‌ క్రష్ రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna) తొలిసారి ఫీ మేల్‌ సెంట్రిక్‌ కథాంశంతో సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. రష్మిక నటిస్తున్న సినిమాకు రెయిన్‌ బో (Rainbow) టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేశారు. ఇవాళ చిత్రయూనిట్‌ టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేయగా.. నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. ద్విభాషా చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు శాంతరూబన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. డ్రీమ్‌ వారియర్స్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై ఎస్‌.ఆర్‌ ప్రభు, ఎస్‌.ఆర్‌ ప్రకాష్‌ బాబు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు జస్టిన్‌ ప్రభాకరణ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్ మీదకు వెళ్లనుంది. కాగా ఇదిలా ఉంటే రెయిన్‌ బో చిత్రానికి ఫస్ట్‌ చాయిస్‌ రష్మిక కాదట. ఫీ మేల్ సెంట్రిక్‌ ఫాంటసీ డ్రామాగా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని డ్రీమ్‌ వారియర్‌ పిక్చర్స్‌ 2021 అక్టోబర్‌లోనే ప్రకటించగా.. సమంత (Samantha) లీడ్ రోల్‌లో నటించాల్సి ఉందట. అయితే అనివార్య కారణాల వల్ల సినిమా ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది. సుమారు 17 నెలల తర్వాత మేకర్స్‌ సమంత ప్లేస్‌లో రష్మికను రీప్లేస్‌ చేశారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. రెయిన్‌ బో రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ ఏప్రిల్‌ 7 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.

ఫీ మేల్ సెంట్రిక్‌ సినిమాలు సమంతకు కొత్తేమీ కాదనే విషయం ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. అయితే రెయిన్‌ బో ఆలస్యానికి కారణాలేమైనా ఇప్పటివరకు ఒక్క ఫీ మేల్‌ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమా చేయని రష్మిక మందన్నా చేతిలో ఈ అవకాశం వచ్చి పడిందంటే సమంత పుణ్యమే అని చర్చించుకుంటున్నారు ఈ అప్‌డేట్ తెలుసుకున్న సినీ జనాలు.

Today marks the start of a colourful journey. Join us as we bring the world of #Rainbow to life! 🌟 @iamRashmika @ActorDevMohan @bhaskaran_dop @justin_tunes @thamizh_editor #Banglan @sivadigitalart @Shantharuban87 @prabhu_sr#RainbowFilm #RainbowPooja pic.twitter.com/puANA99qWM

