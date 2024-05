May 4, 2024 / 10:08 PM IST

RCB vs GT : స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌ను రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు ఓపెన‌ర్లు ధాటిగా ఆరంభించారు. కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(64) అయితే బౌండ‌రీల‌ వ‌ర్షం కురిపించాడు. రెండో ఓవ‌ర్ నుంచి దంచుడు మొద‌లెట్టిన ఫాఫ్‌.. 18 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదేశాడు.

ఆ త‌ర్వాత కూడా సిక్సర్లు, ఫోర్ల‌తో విరుచుకుప‌డ్డ అత‌డు.. జోస్ లిటిల్ వేసిన 6వ‌ ఓవ‌ర్లో వెనుదిరిగాడు. అప్ప‌టికీ ఆర్సీబీ స్కోర్.. 92. విరాట్ కోహ్లీ(28), విల్ జాక్స్(0) ఆడుతున్నారు. ఆర్సీబీ విజ‌యానికి ఇంకా 54 ప‌రుగులు కావాలి.

What a knock that from the #RCB skipper!

He departs for 64 off 23 deliveries 👏👏

Follow the Match ▶️ https://t.co/WEifqA9Cj1#TATAIPL | #RCBvGT | @faf1307 pic.twitter.com/K1m79hU5cx

— IndianPremierLeague (@IPL) May 4, 2024