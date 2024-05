May 4, 2024 / 11:01 PM IST

RCB vs GT : ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని పోరులో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru) గ‌ర్జించింది. తొలుత గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌ను త‌క్కువ‌కే క‌ట్టడి చేసింది. 148 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(64) విధ్వంసానికి, విరాట్ కోహ్లీ(42) క్లాస్ బ్యాటింగ్ తోడ‌వ్వ‌డంతో 4 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది.

చిన్న‌స్వామిలో స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే గుజ‌రాత్‌ను క‌ట్ట‌డి చేసిన ఆర్సీబీ ఛేజింగ్‌ను ధాటిగా మొద‌లెట్టింది. ఓపెన‌ర్లు డూప్లెసిస్, కోహ్లీలు ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగారు. డూప్లెసిస్ వీర‌బాదుడు చూశాక‌.. 10 ఓవ‌ర్ల లోపే మ్యాచ్ ముగిస్తుందనుకున్న వేళ గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్లు వికెట్ల వేట మొద‌లెట్టారు. అయితే.. ఫినిష‌ర్ దినేశ్ కార్తిక్(21 నాటైట్), యువ‌కెర‌టం స్వ‌ప్నిల్ సింగ్(15 నాటౌట్)లు ఏమాత్రం ఒత్తిడికి గుర‌వ్వ‌కుండా ఆడారు. దాంతో, 13.4 ఓవ‌ర్ల‌లోనే మ్యాచ్ ముగించిన డూప్లెసిస్ సేన‌ ఏడో స్థానానికి ఎగ‌బాకి ముంబైని అట్ట‌డుగుకు నెట్టింది.

ప‌వ‌ర్ ప్లేలో ఓపెన‌ర్ల జోరుతో ప‌టిష్ట స్థితిలో నిలిచిన ఆర్సీబీ ఒక్క‌సారిగా త‌డ‌బ‌డింది. 92 ప‌రుగుల వ‌ద్ద తొలి వికెట్ ప‌డ‌డ‌మే ఆల‌స్యం.. స్టార్ ఆట‌గాళ్లంతా పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. జోష్ లిటిల్(4/45) ఓకే ఓవ‌ర్లో విల్ జాక్స్‌(1), మ్యాక్స్‌వెల్‌(4)ల‌ను వెన‌క్కి పంపాడు. డ‌గౌట్‌లోని ఆర్సీబీ ఆట‌గాళ్ల‌తో పాటు స్టేడియంలోని అభిమానులు షాక్‌లో ఉండ‌గానే కామెరూన్ గ్రీన్(1) సింపుల్ క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట‌య్యాడు.

