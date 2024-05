May 4, 2024 / 04:29 PM IST

Telugu Film Directors Association | టాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌క దిగ్గ‌జం దాసరి నారాయణరావు జయంతి వేడుకలను తెలుగు ఫిలిం డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFDA) ఘనంగా నిర్వహించింది. హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ (Film Chamber)లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో దర్శకుల సంఘం అధ్యక్షుడు (TFDA President) వీరశంకర్, దర్శకులు అనిల్ రావిపూడి, వశిష్ట, గోపీచంద్ మలినేని, విజయ్ కనకమేడల, శంకర్, రేలంగి నరసింహారావు, దర్శక నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ, ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ దామోదర ప్రసాద్, నిర్మాత సి కల్యాణ్, ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు అనిల్ కుమార్ వల్లభనేని, ఫిలింనగర్ కార్పొరేటర్ కాజా సూర్యనారాయణ, తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ సెక్రటరీ అనుపమ రెడ్డి, నిర్మాత ప్రసన్నకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఫిలింఛాంబర్ ప్రాంగణంలోని దాసరి నారాయణరావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్(Directors Day) ను ఈ నెల 19న సాయంత్రం 6 గంటలకు హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇంత‌కుముందు డైరెక్టర్స్ డే వేడుక‌ను మే 04న చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అనుకోని కార‌ణాల వ‌ల‌న మే 19కి వాయిదా ప‌డింది.

Members of TFDA Launched the poster on the occasion of “Directors Day” for the grand Event to celebrate the creators of cinema on May 19th @ LB Stadium, Hyderabad. 🤩 pic.twitter.com/8QxwPIzoRx

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 4, 2024