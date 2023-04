Bhuvana Vijayam | సునీల్‌ భువన విజయమ్‌ నుంచి కథన కదనమున లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌

April 3, 2023 / 04:00 PM IST

టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ సునీల్‌ (Sunil) వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న ప్రాజెక్ట్‌ భువన విజయమ్‌ (Bhuvana Vijayam). క్రైం కామెడీ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని యలమంద చరణ్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన భువన విజయమ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌, టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నాయి. తాజాగా మేకర్స్ ఈ చిత్రం నుంచి కథన కదనమున లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ (థీమ్‌ సాంగ్‌)ను లాంఛ్ చేశారు. సినిమాలోని పాత్రలు ఎలా ఉంటాయో తెలియజేస్తూ ఈ థీమ్‌ సాంగ్ అందరినీ ఆలోచింపజేస్తూ సాగుతోంది.

విట్టు బాబు రాసిన ఈ పాటను చైతూ సత్సంగి పాడాడు. శేఖర్ చంద్ర ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. భువన విజయమ్‌లో థర్టీ ఇయర్స్ పృథ్విరాజ్‌, జబర్ధస్త్‌ రాఘవ, షేకింగ్ శేషు, గోపరాజు రమణ, ధన్‌ రాజ్‌, వెన్నెల కిశోర్, శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి, ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి లక్ష్మి సమర్పణలో హిమాలయ స్టూడియో మ్యాన్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై కిరణ్‌, వీఎస్‌కే తెరకెక్కిస్తున్నారు.

సునీల్ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్‌ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో రజినీకాంత్‌ నటిస్తున్న జైలర్‌లో వన్ ఆఫ్‌ ది కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన సునీల్‌ జైలర్‌ లుక్‌ ఒకటి నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. సునీల్‌ మరోవైపు పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప సీక్వెల్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌లో మంగళం శ్రీను (ఫస్ట్ పార్టు కొనసాగింపు)గా నటిస్తున్నాడు. వీటితోపాటు తమిళ సినిమాలు మార్క్‌ ఆంటోనీ, జపాన్‌, మావీరన్‌, మిస్టర్‌ కింగ్‌ సినిమాలు చేస్తున్నాడు సునీల్.

Listen to the Story of @Bhuvanavijayam_ characters from the theme song #KathanaKadhanamuna Lyrical Song out Now 🎶

▶️ : https://t.co/moK53iPskm@suniltollywood @vennelakishore @harshachemudu @DhanrajOffl #YalamandaCharan @mirthhimalaya @adityamusic @teju9666 @CineDigital_ pic.twitter.com/81IqmVUBrr

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 3, 2023

