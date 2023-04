April 3, 2023 / 03:57 PM IST

టాలీవుడ్ యువ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ (Bellamkonda Sreenivas) సినిమాలకు హిందీలో మంచి క్రేజ్‌ ఉంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ హీరో హిందీ డబ్బింగ్ సినిమాలకు ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్‌ డైరెక్ట్‌ హిందీ సినిమాతో అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడని తెలిసిందే. ప్రస్తుతం వివి వినాయ‌క్ (V V Vinayak) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఛత్రపతి (Chatrapathi) హిందీ రీమేక్‌తో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ బాలీవుడ్ ‌(Bollywood)లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఛత్రపతి టీజర్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

కాగా సినిమా షూటింగ్‌, ప్రమోషన్స్ ఇతర కార్యక్రమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్న హీరో తాజాగా హైదరాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టులో ల్యాండ్ అయ్యాడు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న మూవీ లవర్స్, అభిమానులు ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకుని బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్‌కు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. తెలుగు వెర్షన్‌కు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా కట్ చేసిన టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది.

బెల్లంకొండ ఛత్రపతి సినిమాతో హిందీలో సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకోవడం ఖాయమని టీజర్‌తో అర్థమవుతోంది. ఛత్రపతిలో బాలీవుడ్ లెజెండ‌రీ క‌మెడియ‌న్ జానీ లివ‌ర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని పెన్ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌పై బాలీవుడ్ నిర్మాత జ‌యంతి లాల్ గ‌డా భారీ బ‌డ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ భామ నుస్రత్‌ బరూచా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి తనిష్క్‌ బాఘ్‌చీ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. విజయేంద్రప్రసాద్‌ కథనందిస్తున్న ఛత్రపతి మే 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

2005లో ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి డైరెక్షన్‌లో ప్రభాస్‌- శ్రియ కాంబినేషన్‌లో వ‌చ్చిన ఛత్రపతి ఇండ‌స్ట్రీ రికార్డుల‌ను సృష్టించింది. 17 ఏండ్ల లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఇదే చిత్రం హిందీలో రీమేక్‌ అవుతుండటంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్‌ చేయబోతుందని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు సినీ జనాలు.

ఎయిర్‌పోర్టులో ఛత్రపతి హీరో..

Fans go into a frenzy at the #Hyderabad Airport for the #Chatrapathi star @BSaiSreenivas! The actor gets a warm welcome and love from his fans for the teaser of his #Bollywood debut film 🤜🤛🔥#ChatrapathiTeaser out now: https://t.co/rl6WH6jH3x pic.twitter.com/BcIQKzVwFs

— PEN INDIA LTD. (@PenMovies) April 3, 2023

ఛత్రపతి టీజర్‌..

