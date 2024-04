April 29, 2024 / 11:02 AM IST

Mammootty | వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందించడమే ధ్యేయంగా ఫుల్ ఎనర్జిటిక్‌గా ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్న యాక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటాడు పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో, మాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty). ఏడు పదుల వయస్సు దాటినా నాతో పోటీపడాలంటే మాత్రం కష్టమేనంటూ కుర్రహీరోలకు చెప్పకనే చెబుతున్నాడు. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్తకొత్తగా కనిపిస్తూ మెస్మరైజ్‌ చేస్తుంటాడు మమ్ముట్టి.

తాజాగా మమ్ముట్టి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసిన స్టిల్ నెట్టింట టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారింది. టీషర్ట్‌, జీన్స్‌ డ్రెస్‌లో ఉన్న మమ్ముట్టి.. రౌండ్‌ క్యాప్‌, గాగుల్స్‌తో కెమెరాకు ఫోజులిచ్చాడు. ఈ ఫొటోకు RAMBLER అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు. ఈ లుక్‌ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. వయస్సు కేవలం నంబర్‌ మాత్రమేనంటూ ఓ నెటిజన్‌ కామెంట్‌ పెట్టగా.. ఐస్‌లా కూల్‌గా ఉన్నాడని మరో యూజర్ కామెంట్‌ పోస్ట్ చేసింది. ఈ పోస్ట్‌ పెట్టిన కొన్ని గంటల్లోనే మిలియన్‌కుపైగా లైక్స్ వచ్చాయంటే మమ్ముట్టి క్రేజ్‌ ఎలా ఉందో చెప్పొచ్చు.

ఈ స్టార్ హీరో నటిస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి టర్బో (Turbo). ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే ఫస్ట్‌ లుక్‌ లాంఛ్ చేయగా.. మమ్ముట్టి షార్ట్‌ హెయిర్‌, కోరమీసాలతో ఉన్న మమ్ముట్టి బ్లాక్ షర్ట్‌, తెలుపు లుంగీలో ఊరమాస్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు. టర్బో జూన్‌ 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

వైశాక్ ఫిల్మ్‌ బ్యానర్‌పై వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి మిధున్‌ మాన్యుయెల్ థామస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మమ్ముట్టి వన్ ఆఫ్‌ ది ప్రొడ్యూసర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తుండటం విశేషం. మమ్ము్ట్టి మరోవైపు బజూక సినిమాతోపాటు మరో సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు.

మమ్ముట్టి నయా స్టైల్‌..

మమ్ముట్టి నయా లుక్‌..

ఊరమాస్‌గా TURBO లుక్‌..

Presenting the First Look Poster of @TurboTheFilm Directed by Vysakh , Written by Midhun Manuel Thomas & Produced by @MKampanyOffl #TurboFirstLook pic.twitter.com/4LeNl4KGYg

మమ్ముట్టి, మోహన్‌ లాల్ ఇలా..

Not any other industry in world cinema had like these two 🐐🐐’s💯 having ,

43+ years of bond🤝

More than friendship & brotherhood,

soulmate’s❤️

Pillars of #Mollywood 🔥#Mammootty – #Mohanlal pic.twitter.com/V8z2fCh5Hb

— Ganesh R Enrique (@ganesh_enrique) April 23, 2024