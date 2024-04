April 29, 2024 / 11:38 AM IST

Tamannaah Bhatia | టాలీవుడ్ మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా (Tamannaah Bhatia) కున్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. నెట్టింట తరచూ హాట్ హాట్ ఫోజులతో సెగలు పుట్టించే ఈ భామ ప్రస్తుతం సంప్రదాయ చీరకట్టులో సందడి చేస్తోంది. ఈ బ్యూటీ రాశీఖన్నా ( RaashiKhanna )తో కలిసి వన్ ఆఫ్‌ ది ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న హార్రర్‌ కామెడీ ప్రాజెక్ట్‌ అరణ్మనై 4 (Aranmanai 4).

పాపులర్‌ యాక్టర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్ సుందర్ సి (Sundar C) స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తోన్న ఈ మూవీ తెలుగులో బాక్ (BAAK) టైటిల్‌తో వస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో మే ౩న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో అరణ్మనై 4 టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది. ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మేకర్స్‌ ఇటీవలే లాంఛ్ చేసిన రాశీఖన్నా, తమన్నా కలర్‌ఫుల్‌ సాంగ్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఆదివారం హైదరాబాద్‌లోని రామానాయుడు స్టూడియోస్‌ గార్డెన్‌లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారని తెలిసిందే. ఈవెంట్‌లో ట్రైలర్‌ కూడా లాంఛ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తమన్నా స్టేజీపై పంచుకో సాంగ్‌కు స్టెప్పులేసి అదరగొట్టింది. మిల్కీ బ్యూటీతోపాటు రాశీఖన్నా, ఖుష్బూ సుందర్‌ కూడా డ్యాన్స్ చేసి ఔరా అనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన విజువల్స్‌, ఫొటోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

అరణ్మనై ఫ్రాంచైజీలో వస్తోన్న ఈ మూవీలో తమన్నా, రాశీఖన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. మేకర్స్ ఇప్పటికే సుందర్‌ సి, తమన్నా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లను లాంఛ్ చేసి తెలుగు ప్రమోషన్స్‌ మొదలుపెట్టారు. ఈ మూవీలో వెన్నెల కిశోర్‌, శ్రీనివాసరెడ్డి, ఢిల్లీ గణేశ్‌, కోవై సరళ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తుండగా.. హిప్ హాప్‌ తమిఝా మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని Avni Cinemax, Benzz Media సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

తమన్నా, రాశీఖన్నా డ్యాన్స్‌..

About Last night 🎆 #Baak from May 03 🤩🔥 #TamannaahBhatia #Tamannaah pic.twitter.com/Yb7saXwll5

The stunning beauties @tamannaahspeaks & #RaashiKhanna are all set to dazzle in #Baak 🦇 Telugu promotions, gracing multiple channels with their captivating interviews. 🤩🤩

Experience an evening of chills and thrills at the #BAAK 🦇 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥𝐞𝐫 𝐋𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡!

పంచుకో సాంగ్‌..

తమన్నా BAAK ‌లుక్‌ వైరల్‌..

అరణ్మనై 4 నయా లుక్‌..

Some say this Mansion is very chill, and some say it is very chilling 👻

This April #Aranmanai4 is coming to give your summer a nice dose of laughter and a whole lot of chills and thrills… So are you ready?

A Film by #SundarC

A @hiphoptamizha Musical@khushsundar… pic.twitter.com/jUXWUssujV

— Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) March 27, 2024