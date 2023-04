April 3, 2023 / 03:30 PM IST

Meera Jasmine | గుడుంబా శంకర్‌, భద్ర, గోరింటాకు సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది కేరళ కుట్టి మీరా జాస్మిన్‌. ఈ భామ తెలుగులో చివరిసారిగా మోక్ష (2013) చిత్రంలో నటించింది. అప్పటి నుంచి తమిళం, మలయాళ సినిమాలకు మాత్రమే పరిమితమైపోయింది. తాజాగా ఈ భామ కొత్త సినిమా లాంఛ్ చేసింది. మీరాజాస్మిన్‌ నటిస్తోన్న మలయాళ ప్రాజెక్ట్‌ క్వీన్ ఎలిజబెత్‌ (Queen Elizabeth).

ఇవాళ మీరాజాస్మిన్‌ టీం జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి క్వీన్ ఎలిజబెత్‌ సినిమాను ప్రారంభించారు. ఈ చిత్రానికి ఎం పద్మాకర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. రంజిత్‌ మనంబరక్కత్‌, శ్రీరామ్‌ మనంబరక్కత్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. Narein లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఇటీవల కాలంలో మలయాళ సినిమాలు చాలా వరకు తెలుగులో కూడా రిలీజవుతున్నాయని తెలిసిందే. మరి మీరాజాస్మిన్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న క్వీన్‌ ఎలిజబెత్‌ తెలుగులో కూడా విడుదలవుతుందా..? లేదా..? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

క్వీన్‌ ఎలిజబెత్‌ లాంఛ్ ఇలా..

My Next as PRO#QueenElizabeth is title of #MeeraJasmine’s comeback film in Malayalam with #Narein. Directed by #mpadmakumar. Produced by #ranjithmanambarakkat #sreerammanambarakkat pic.twitter.com/WKmDerYElL

— Pratheesh Sekhar (@propratheesh) April 3, 2023