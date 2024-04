Mahesh Babu | వెడ్డింగ్‌ ఈవెంట్‌లో స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా మహేశ్ బాబు

Mahesh Babu | టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు (Mahesh Babu) కొంతకాలంగా నెట్టింట ఏదో ఒక రకంగా హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తూనే ఉన్నాడు. ఇటీవలే జక్కన్న అండ్ టీంతో ఎయిర్‌పోర్టులో లాంగ్‌ హెయిర్‌తో ప్రత్యక్షమైన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

April 29, 2024 / 12:17 PM IST

Mahesh Babu | టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు (Mahesh Babu) కొంతకాలంగా నెట్టింట ఏదో ఒక రకంగా హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తూనే ఉన్నాడు. ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి డైరెక్షన్‌లో రాబోతున్న ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29 (SSMB 29) దీనికి కారణమని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇటీవలే జక్కన్న అండ్ టీంతో ఎయిర్‌పోర్టులో లాంగ్‌ హెయిర్‌తో ప్రత్యక్షమైన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా మరోసారి అదే స్టైల్‌లో కనిపిస్తూ నెటిజన్లు, ఫాలోవర్లు, అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు.

హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఓ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్‌లో ఫ్యామిలీతో కలిసి సందడి చేశాడు. నమ్రత శిరోద్కర్‌, సితార, మంజుల ఈవెంట్‌కు హాజరయ్యారు. ఇక మహేశ్‌బాబు లాంగ్‌ హెయిర్‌ను మంజుల టచ్ చేసిన ఫన్ వీడియో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

గ్లోబల్ అడ్వెంచరస్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29 సినిమాను దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కేఎల్‌ నారాయణ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించనున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం వెకేషన్‌ టైంలో మహేశ్ బాబు లాంగ్‌ హెయిర్‌తో క్యాప్ పెట్టుకొని కూతురు సితారతో ఛిల్‌ అవుట్‌ మూడ్‌లో ఉన్న లుక్‌ ఒకటి ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఆఫ్రికన్‌ అడ్వెంచరస్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా ఇంటర్నేషనల్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఈ సినిమా కోసం జక్కన్న టీం రామోజీఫిలిం సిటీలో ఏకంగా రూ.100 కోట్ల ఖర్చుతో భారీ సెట్‌ వేసినట్టు కూడా వార్తలు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మొత్తానికి జక్కన్న మాత్రం గతంలో కంటే ఈ సారి చాలా గట్టిగానే ప్లాన్ చేసినట్టు అర్థమవుతోంది.

ఈవెంట్‌లో మహేశ్ బాబు..

#MaheshBabu and family at a wedding in Hyderabad. pic.twitter.com/v7H8wVFv2s

— Suresh PRO (@SureshPRO_) April 28, 2024

ఎయిర్‌పోర్టులో ఇలా..

లాంగ్‌ హెయిర్‌తో మహేశ్‌బాబు..

మౌంటెయిన్‌ డ్యూ కొత్త యాడ్‌..

ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29 నయా అప్‌డేట్‌..

Read Today's Latest Cinema Telugu News