Himanta Sarma | వర్షంలో తడుస్తూనే.. మోదీ సర్కార్ పాటకు డ్యాన్స్‌ చేసిన అస్సోం సీఎం

April 29, 2024 / 12:38 PM IST

Himanta Sarma | అస్సోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ (Himanta Biswa Sarma) మరోసారి తన డ్యాన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా అస్సోంలో బీజేపీ అభ్యర్థుల తరుఫున సీఎం ప్రచారం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రతి చోట డ్యాన్స్‌ చేస్తున్నారు. సాంప్రదాయ నృత్యాలతోపాటు బీజేపీ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం రాయించుకున్న ‘ఆకౌ ఏక్బార్‌.. మోదీ సర్కార్‌’ (Modi Sarkaar tunes) అంటూ అస్సామీ భాషలో సాగే పాటకు ఆయన స్టెప్పులేస్తున్నారు. తాజాగా కోక్రాజార్‌లో నిర్వహించిన ఎన్నికల సభలోనూ ఆయన మరోసారి కాలుకదిపారు. వర్షంలో తడుస్తూనే డ్యాన్స్‌ చేసి ఓటర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

కాగా, బీజేపీ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం ‘ఆకౌ ఏక్బార్‌.. మోదీ సర్కార్‌’ అంటూ అస్సామీ భాషలో సాగే పాటను ప్రత్యేకంగా రాయించుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ పాటకు కార్యకర్తల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. సీఎం స్టేజ్‌పై డ్యాన్స్‌ చేస్తుంటే కార్యకర్తలు స్టేజ్‌ ఎదురుగా చప్పట్లు కొడుతూ నృత్యాలు చేస్తున్నారు. దీంతో అప్పటి నుంచి ప్రతి రోజూ ఆయన ఏ ప్రచార సభకు వెళ్లినా ఇదే పాటకు డ్యాన్స్‌ చేస్తున్నారు. స్టేజ్‌పై ‘ఆకౌ ఏక్బార్‌.. మోదీ సర్కార్‌’ అనే పాట ప్లే కావడం, హిమాంత డ్యాన్స్‌ చేయడం రొటీన్‌గా మారిపోయింది.

धन्यवाद कोकराझाड़ लोक सभा 🙏

Deeply humbled to witness the massive support for Adarniya Shri @narendramodi ji in Kokrajhar LS today, despite heavy rains.

The BJP and NDA voters are turning in large numbers to support their candidates while the opposition is in disarray. pic.twitter.com/rLl5YWxo9D

— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) April 28, 2024