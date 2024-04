April 29, 2024 / 10:52 AM IST

Amit Shah | ఎన్నికల వేళ కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా (Amit Shah)కు సంబంధించిన ఫేక్‌ వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ ఫేక్‌ వీడియోలపై ఢిల్లీ పోలీసులు స్పందించారు. కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ (Ministry of Home Affairs) ఫిర్యాదు మేరకు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసినట్లు (Case Registered) తాజాగా వెల్లడించారు.

అమిత్‌ షా ఇటీవలే తెలంగాణలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ.. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన ముస్లిం రిజర్వేషన్లను రద్దు (reservation quotas) చేస్తామని ప్రకటించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీకు చెందిన ఆ హక్కులను తిరిగి వారికే ఇచ్చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అయితే, షా ప్రసంగాన్ని కొందరు వక్రీకరించి.. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీల రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తామని చెప్పినట్లు ఎడిట్‌ చేసి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ చేశారు. దీనిపై బీజేపీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

తెలంగాణలో ముస్లింలకు రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన రిజర్వేషన్లను తొలగించాలని మాత్రమే అమిత్ షా మాట్లాడారని స్పష్టం చేసింది. పూర్తిగా ఎడిట్ చేసిన వీడియోను వ్యాప్తి చేస్తున్నారని, ఇది పెద్ద ఎత్తున హింసకు దారితీసే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దీనిపై చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది.

మరోవైపు సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతున్న షా ఫేక్‌ వీడియోపై కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ స్పందించింది. ఈ మేరకు నకిలీ వీడియోలపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. హోంశాఖ ఫిర్యాదు మేరకు ఢిల్లీ పోలీసులు తాజాగా ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు.

.@INCTelangana is spreading an edited video, which is completely fake and has the potential to cause large scale violence.

Home Minister Amit Shah spoke about removing the unconstitutional reservation given to Muslims, on the basis of religion, after reducing share of SCs/STs and… pic.twitter.com/5plMsEHCe3

— Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) April 27, 2024