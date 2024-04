Smriti Irani | అమేథిలో స్మృతి ఇరానీ స్కూటర్‌ రైడ్‌.. ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్న కేంద్ర మంత్రి

April 29, 2024 / 10:35 AM IST

Smriti Irani | ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అమేథి (Amethi) లోక్‌సభ నియోజకవర్గ బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి స్మృతి ఇరానీ (Smriti Irani) ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీపై గెలుపొందిన ఆమె.. ఈ ఎన్నికల్లో కూడా ఇక్కడి నుంచే బరిలోకి దిగారు. ఇందులో భాగంగా నియోజకవర్గంలో విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఆదివారం రాత్రి తన నియోజకవర్గంలో పార్టీ కార్యకర్తలతో కలిసి స్కూటర్‌ రైడ్‌ (Scooter Ride)కు వెళ్లారు.

చీర కట్టులో హెల్మెట్‌ ధరించి నియోజకవర్గ ప్రజలను కలుసుకున్నారు. వారితో సెల్ఫీలు, ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు. ఈసారి కూడా తనకు ఓటు వేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఓటర్లను అభ్యర్థించారు. అదే సమయంలో నియోజకవర్గంలోని పరిస్థితులపై పార్టీ కార్యకర్తలతో సమీక్షించారు.

కాగా, గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీపై పోటీకి దిగి స్మృతి ఇరానీ గెలుపొందిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఈసారి కూడా బీజేపీ అమేథి నుంచి స్మృతి ఇరానీకే అకవాశం కల్పించింది. ఇక ఇక్కడ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఇప్పటి వరకూ అభ్యర్థిని ప్రకటించలేదు. గాంధీలకు కంచుకోట అయిన అమేథిలో ఈసారి కూడా రాహుల్‌ గాంధీ బరిలోకి దిగుతారంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే సమయంలో ప్రియాంక గాంధీ భర్త రాబర్ట్‌ వాద్రా పేరు కూడా ప్రచారంలో వినిపిస్తోంది. దీనిపై మరో నాలుగు రోజుల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

#WATCH | Uttar Pradesh: Union Minister and BJP candidate from Amethi, Smriti Irani rides a scooter and meets people in Amethi, as she participates in an election campaign. pic.twitter.com/cClvzgd5ho

— ANI (@ANI) April 28, 2024