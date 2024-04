Road Accident | ఆగిఉన్న లారీని ఢీకొన్న మినీ వ్యాన్‌.. ముగ్గురు చిన్నారులు సహా 9 మంది మృతి

April 29, 2024 / 09:27 AM IST

రాయ్‌పూర్‌: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బెమెతరా జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (Road Accident) జరిగింది. సోమవారం తెల్లవారుజామున జిల్లాలోని కతియా వద్ద ఆగి ఉన్న లారీని ఓ మినీ వ్యాన్‌ ఢీకొట్టింది. దీంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న తొమ్మిది మంది మరణించారు. మరో 23 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయకచర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను దవాఖానకు తరలించారు.

మృతుల్లో నలుగురు మహిళలు, ముగ్గురు చిన్నారులు ఉన్నట్లు బెమెతరా జిల్లా కలెక్టర్‌ రణ్‌వీర్‌ శర్మ చెప్పారు. గాయపడినవారిలో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, వారిని మెరుగైన చికిత్స కోసం ఎయిమ్స్‌ రాయ్‌పూర్‌కి తరలించామని వెల్లడించారు. బాధితులంతా ఓ శుభాకార్యానికి హాజరై తిరిగి స్వగ్రామానికి వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగిందన్నారు.

#WATCH | Chhattisgarh | Five people died after a car rammed into a parked vehicle in Bemetara. The injured have been shifted to the hospital for treatment: Ranveer Sharma, Collector Bemetara pic.twitter.com/dVfLm4bwLR

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 28, 2024