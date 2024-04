America | హార్వర్డ్‌ వర్సిటీలో పాలస్తీనా జెండా ఎగురవేసిన నిరసనకారులు.. అమెరికా వ్యాప్తంగా 900 మంది అరెస్ట్‌

April 29, 2024 / 11:34 AM IST

America | అమెరికాలో పాలస్తీనా అనుకూల నిరసనలు రోజురోజుకీ తీవ్రమవుతున్నాయి. పలు యూనివర్సిటీల్లో భారత్‌ సహా వివిధ దేశాల విద్యార్థులు పాలస్తీనాకు సంఘీభావంగా, మద్దతుగా నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తున్నారు. శిబిరాలు సైతం ఏర్పాటు చేసుకొని పాలస్తీనాకు అనుకూలంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు. కొలంబియా వర్సిటీలో మొదలైన నిరసనలు దాదాపు అమెరికా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీలకు (US Universities) విస్తరించాయి. ఆందోళనలపై పోలీసులు, వర్సిటీల అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నా నిరసనకారులు మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు.

తాజాగా ప్రముఖ హార్వర్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో (Harvard University) నిరసనకారులు పాలస్తీనా జెండాను ఎగురవేయడం ఇప్పుడు కలకలం సృష్టిస్తోంది. అక్కడి జాన్‌ హార్వర్డ్‌ విగ్రహంపై పాలస్తీనా జెండా ఎగురవేసి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఆ ప్రదేశంలో అమెరికా జెండాను ఉంచేందుకు ఉద్దేశించినది. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరైనా విదేశీ ప్రతినిధులు వచ్చినప్పుడు వారి దేశ జెండాలను అక్కడ ఉంచుతారు. కానీ నిరసనకారులు అమెరికా జెండాను పక్కనపెట్టేసి.. ఆ ప్రదేశంలో పాలస్తీనా జెండా ఎగురేయడం (Palestinian flag ) స్థానికంగా కలకలం సృష్టిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

మరోవైపు విద్యార్థుల అరెస్ట్‌లు, తరగతుల బహిష్కరణతో గత కొన్నిరోజులుగా అమెరికా యూనివర్సిటీలు అట్టుడుకుతున్నాయి. గాజాపై ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధంలో పాలస్తీనాకు అనుకూలంగా విద్యార్థులు రోజురోజుకూ నిరసనలు తీవ్రతరం చేస్తున్నారు. ఈ యుద్ధంలో పాలస్తీనాకు విముక్తి కల్పించాలని, గాజాపై దాడులు కొనసాగిస్తున్న ఇజ్రాయెల్‌తో ఆర్థిక సంబంధాలను అమెరికా తెంచుకోవాలని ఆందోళన కారులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. దీంతో నిరసనకారులను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేస్తున్నారు. ఇక న్యూయార్క్‌లోని కొలంబియా వర్సిటీలో ఏప్రిల్‌ 18న జరిగిన సామూహిక అరెస్ట్‌ల తర్వాత అమెరికా వ్యాప్తంగా ఉన్న వర్సిటీల్లో సుమారు 900 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసినట్లు యూఎస్‌ మీడియా వెల్లడించింది.

మరోవైపు ఈ నిరసనల సెగలు అమెరికా అధ్యక్షుడి నివాస భవనమైన వైట్‌హౌస్‌ను కూడా తాకాయి. బైడెన్‌ వైట్‌ హౌస్‌లో ఇచ్చే ఎన్నికల ఏడాది విందుకు హాజరైన వేలాది జర్నలిస్టులు, రాజకీయ నాయకులు, సెలబ్రిటీలను నిరసనకారులు విమర్శించారు. పాలస్తీనాకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వండి అంటూ నినాదాలు చేశారు.

US 🇺🇲 flag at @Harvard removed and replaced by Palestine 🇵🇸 flag.

This has nothing to do with Israel, and everything to do with toppling US and the Western civilization.

pic.twitter.com/2hwANS8Jfn

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) April 28, 2024