Jr NTR |టాలీవుడ్ మాత్రమే కాదు.. బాలీవుడ్ సినీ జనాలతోపాటు గ్లోబల్‌ ఆడియెన్స్‌ను కూడా మెస్మరైజ్‌ చేసే టాలెంట్‌ ఉన్న యాక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR)‌. ఈ ఒక్క విషయం చెప్పడానికి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో కొమ్రంభీంలో తారక్ చేసిన గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే యాక్టింగ్‌ చాలు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌తో నార్త్‌లో కూడా సూపర్ ఫ్యాన్ బేస్‌ సంపాదించుకున్నాడు యంగ్ టైగర్‌. ఈ స్టార్ యాక్టర్ వస్తున్నాడంటే చాలు చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా సెల్ఫీలు, ఫొటోల కోసం ఎగబడుతుంటారు.

తారక్‌ కూడా వీలైనంత వరకు అభిమానులను సంతోషపెట్టేందుకు రెడీగా ఉంటాడు. అలాంటి దృశ్యమే ముంబైలో కనిపించింది. తారక్‌- ప్రణతీ దంపతులు బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ యాక్టర్‌ రణ్‌బీర్‌కపూర్ (RanbirKapoor)‌-అలియా (HrithikRoshan)‌, హృతిక్‌రోషన్‌-సబాతో కలిసి బాంద్రాలో డిన్నర్‌ నైట్‌కు వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా తారక్‌ను చూసిన అభిమానులు ఒక్కసారిగా పెద్ద సంఖ్యలో దగ్గరికొచ్చారు.

అయితే తారక్‌కు వీరాభిమాని అయిన ఓ అమ్మాయి.. సార్ నా పుట్టినరోజు.. మీతో ఓ ఫొటో తీసుకోవచ్చా అని అడిగింది. దీనికి వెంటనే తారక్‌ స్పందిస్తూ.. చిరునవ్వుతో ఆమెను దగ్గరికి తీసుకుని ఫొటో దిగి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ రెండు సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడు. వీటిలో ఒకటి దేవర (Devara). కొరటాల శివ (Siva Koratala) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ పాన్ ఇండియా మూవీ రెండు పార్టులుగా రానుంది.

దేవర పార్టు 1 అక్టోబర్‌ 10న విడుదల కానుంది. ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ విలేజ్‌, పోర్ట్ మాఫియా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ జాన్వీకపూర్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కాగా మరోవైపు హృతిక్ రోషన్‌తో కలిసి వార్‌ 2లో నటిస్తున్నాడు. అయాన్‌ ముఖర్జీ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది.

అభిమానితో ఇలా..

Fan Girl :- Sir Can I Get A Picture Please, It’s My Birthday. @tarak9999 Anna Made Her Day Very Special & Memorable 🫶🏻❤️. Lucky Girl 🤩😍. #Devara #ManOfMassesNTR #JrNTR #War2 pic.twitter.com/bUqchP99Rq

Tarak with Bollywood Actors #RanbirKapoor , #HrithikRoshan in Mumbai Restaurant for Dinner #JrNTR #Devara #War2 pic.twitter.com/ThrMjBPjAi

దేవర షూటింగ్‌ వీడియో..

Note :- Movie Streaming on OTT After 60 Days pic.twitter.com/aQBr8JxJPX

#Devara – Part 1 All 5 Languages Digital Rights Sold For 155 Crores To @netflix 🔥🔥🥵

Dear Friends n Fans thank you So much for the tremendous appreciation and unconditional love ! Means a lot ! Love you all❤️ #Devara @tarak9999 #KoratalaSiva @anirudhofficial @NTRArtsOfficial @YuvasudhaArts pic.twitter.com/DWNJD5XjZL

All Hail The Tiger సౌండ్‌ ట్రాక్‌..

Streaming on all your favorite music platforms

#AllHailTheTiger OST out now https://t.co/lusvR6mvHa

దేవర గ్లింప్స్..

డ్యాన్సర్లతో తారక్‌..

Those pics are all coming from the dancers, which were shot in the sets of Devara. A small celebration music bit was shot on Devara and his gang in the last schedule. #Devara @tarak9999 pic.twitter.com/Y2lMhXUO0e

దేవర బిగినింగ్ మాత్రమే..

దేవర స్టన్నింగ్‌ యాక్షన్‌ అప్‌డేట్‌..

Completed a mammoth mid sea night action .Under water n Surface level filming with @tarak9999 bro 🔥director #koratala siva @anirudhofficial #king Solomon @sabucyril @Yugandhart_ @NTRArtsOfficial @YuvasudhaArts and my team #Devara 🔥 @ARRIChannel #Nauticam pic.twitter.com/Bzl6Boj5Tu

దేవర ఫస్ట్‌ లుక్‌..

సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ లుక్‌..

Team #Devara wishes the powerhouse of talent, the man who oozes sheer brilliance in every role, 𝘽𝙝𝙖𝙞𝙧𝙖 Aka #SaifAliKhan a very Happy Birthday 🔥

The ultimate face-off awaits on the big screens 🌊🙌🏻

In Cinemas 5th April 2024@tarak9999 #KoratalaSiva #JanhviKapoor… pic.twitter.com/7ndKVbTe2D

— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) August 16, 2023