April 26, 2024 / 02:56 PM IST

Prasanna Vadanam | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సుహాస్ (Suhas) క్రేజ్‌ రోజురోజుకీ పెరిగిపోతుంది. ఎంతలా అంటే టాప్ బ్యానర్లు, టాప్ డైరెక్టర్లు సైతం ముందుకొచ్చి ప్రమోట్‌ చేసేంతగా. సుహాస్‌ నటిస్తోన్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ ప్రసన్నవదనం (Prasanna Vadanam). అర్జున్‌ వైకే డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీ మే 3న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇవాళ దసపల్లా కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేశారు.

ఈవెంట్‌కు పుష్ప ది రైజ్‌తో గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన స్టార్ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ ముఖ్యఅతిథిగా రాబోతున్నారు. ఈ వార్తతో సుహాస్‌ క్రేజ్‌ చాలా పెరిగిపోయిందని సంబరపడిపోతున్నారు మూవీ లవర్స్‌. కాగా సలార్‌ ప్రాంఛైజీని తెరకెక్కిస్తున్న హోంబలే ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్ సుహాస్‌ సినిమా పంపిణీ హక్కులు కొనుగోలు చేసిందని ఇప్పటికే ఓ న్యూస్ హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కర్ణాటక ప్రాంత పంపిణీ హక్కులను హోంబలే ఫిలిమ్స్ సొంతం చేసుకుంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రాన్ని Mythri Movie Distributors LLP పంపిణీ చేస్తోంది. మొత్తానికి టాప్ బ్యానర్లు సైతం ముందుకొచ్చి సినిమాలు కొనే స్థాయికి వచ్చాడంటే సుహాస్ ఫీవర్‌ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ చిత్రంలో పాయల్ రాధాకృష్ణ, రాశీ సింగ్‌, నందు, వివా హర్ష, నితిన్‌ ప్రసన్న, సాయి శ్వేత ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మణికంఠ, ప్రసాద్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజయ్ బల్గానిన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

