Nayanthara | నయనతార కవల పిల్లల పేర్లేంటో తెలుసా..?

April 3, 2023 / 04:42 PM IST

ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ ఖాన్‌తో కలిసి జవాన్‌లో నటిస్తోంది కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరోయిన్‌ నయనతార (Nayanthara). అట్లీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రం 2023 జూన్‌ 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఇదిలా ఉంటే విఘ్నేష్ శివన్ (Vignesh Shivan)-నయనతార దంపతులు గతేడాది సరోగసీ ద్వారా ఇద్దరు మగ కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక అప్పటి నుంచి ఆ ఇద్దరికి ఏం పేర్లు పెట్టి ఉంటారోనని తెగ చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు సినీ జనాలు.

అయితే నయనతార చాలా రోజుల తర్వాత తమ పిల్లలకు ఏం పేర్లు పెట్టిందో తెలియజేసింది. నయనతార మీడియాతో చిట్‌ చాట్‌ సెషన్‌లో మాట్లాడుతూ.. తన పిల్లలకు ఉయిర్‌ రుద్రోనిల్‌ ఎన్‌ శివన్‌ (Uyir RudroNeel N Shivan), ఉలగ్‌ దీవిక్‌ ఎన్‌ శివన్‌ (Ulag Daiwik N Shivan) పేర్లు పెట్టినట్టు వెల్లడించింది. నయనతార, విఘ్నేశ్‌ శివన్‌ పేర్లు కలిసి వచ్చేలా ఇద్దరు పిల్లలకు నామకరణం చేసినట్టు అర్థమవుతోంది.

మరోవైపు ఇదే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ విఘ్నేశ్‌ శివన్ కూడా ట్వీట్ చేశాడు. అయితే దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఈ పేర్లు చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి.. అని కొందరు అంటుంటే.. పలుకడానికి కష్టంగా ఉందని మరికొందరు అంటున్నారు. అభినందనలు సర్‌.. మీరు పెట్టిన పేర్లు వారికి (పిల్లలకు) మీ విలువను తెలియజేస్తాయి.. అని నటుడు అశోక్‌ సూర్య కామెంట్ చేశాడు.

సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్ లో కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది నయనతార. ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరోయిన్‌ మరోవైపు అహ్మద్‌ దర్శకత్వంలో ఇరైవన్‌ చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఇరైవన్‌ విడుదల తేదీపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

Dear friends ❤️

We have named our blessings , our babies like this ❤️

#Uyir RudroNeel N Shivan

உயிர் ருத்ரோநீல் N சிவன்#Ulag Daiwik N Shivan

உலக் தெய்விக் N சிவன்

N stands for their best mother in the world #Nayanthara ❤️

Happiest & proudest moments of life #Blessed pic.twitter.com/r4RHp0wC8f

— VigneshShivN (@VigneshShivN) April 3, 2023