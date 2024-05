Lok Sabha elections | మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు దేశవ్యాప్తంగా 40.3 శాతం పోలింగ్‌.. బెంగాల్‌, ఏపీలో ఘర్షణలు

May 13, 2024 / 03:45 PM IST

న్యూఢిల్లీ: లోక్‌సభ ఎన్నికల (Lok Sabha elections) నాల్గవ దశలో దేశ వ్యాప్తంగా తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలోని 96 నియోజకవర్గాల్లో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు 40.3 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఎన్నికల కమిషన్‌ (ఈసీ) సమాచారం ప్రకారం పశ్చిమ బెంగాల్‌లో గరిష్ఠంగా 51.87 శాతం నమోదు కాగా జమ్ముకశ్మీర్‌లో కనిష్ఠంగా 23.57 శాతం నమోదైంది.

కాగా, మధ్యాహ్నం 1 గంట సమయం వరకు మధ్యప్రదేశ్‌లో 48.52 శాతం, జార్ఖండ్‌లో 43.8 శాతం, తెలంగాణలో 40.38 శాతం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 40.26 శాతం, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 39.68 శాతం, ఒడిశాలో 36.3 శాతం, బీహార్‌లో 34.44 శాతం మేర పోలింగ్‌ నమోదైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌తోపాటు ఒడిశాలో అసెంబ్లీ స్థానాలకు కూడా పోలింగ్‌ జరుగుతున్నది.

మరోవైపు పోలింగ్‌ సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఘర్షణలు జరిగాయి. బెంగాల్‌లో టీఎంసీ, బీజేపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. బర్ధమాన్‌లోని దుర్గాపూర్‌ స్థానంలో కూడా ఘర్షణలు జరిగాయి. బీజేపీ అభ్యర్థి వాహనంపై టీఎంసీ మద్దతుదారులు రాళ్లు రువ్వారు. అలాగే టీఎంసీ మద్దతుదారులతో జరిగిన ఘర్షణలో సీపీఎం కార్యకర్త గాయపడ్డాడు.

#WATCH | Paschim Bardhaman, West Bengal: TMC supporters allegedly pelted stones on the vehicle of BJP candidate from Bardhaman-Durgapur Lok Sabha seat, Dilip Ghosh. pic.twitter.com/tYfZ3j2QoF

— ANI (@ANI) May 13, 2024