Adipurush | ప్రభాస్‌ అభిమానులకు అదిరిపోయే న్యూస్‌.. ఆదిపురుష్‌ టీజర్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌?

September 27, 2022 / 12:53 PM IST

Adipurush Movie Teaser Date Announced | ప్రభాస్‌ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్న ‘ఆదిపురుష్’ మూవీ అప్డేట్‌ వచ్చేసింది. ‘సాహో’, ‘రాధేశ్యామ్‌’ వంటి వరుస ఫ్లాప్‌ల తర్వాత ప్రభాస్ ‘ఆది పురుష్‌’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు. ఓం రౌత్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే షూటింగ్‌ పూర్తయి నెలలు గడుస్తున్నా సినిమాకు సంబంధించి ఒక్క అప్‌డేట్‌ కూడా ఇప్పటివరకు రాలేదు. దాంతో డార్లింగ్‌ అభిమానులు చిత్రబృందంపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ప్రభాస్‌ అభిమానులకు గుడ్‌ న్యూస్‌ ప్రకటించింది.

‘ఆదిపురుష్‌’ ఫస్ట్‌లుక్‌తో పాటు టీజర్‌ను అక్టోబర్‌ 2న అయోధ్యలో విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇక ఈ వార్తతో ప్రభాస్‌ అభిమానులు సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు. రామాయ‌ణం నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో ప్ర‌భాస్ రాముడి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఈయనకు జోడీగా కృతి స‌నన్ హీరోయిన్‌గా నటించింది. బాలీవుడ్ స్టార్ సైఫ్ అలీఖాన్ ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని టీ-సిరీస్‌, రెట్రో ఫైల్స్ సంస్థ‌లు సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. దాదాపు 500కోట్ల భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం వ‌చ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుక‌గా జ‌న‌వరి 12న విడుద‌ల కానుంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన తెలుగు థియేట్రిక‌ల్ హ‌క్కుల‌ను యూవీ క్రియేష‌న్స్ భారీ ధ‌ర‌కు కొనుగోలు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే.

PRABHAS – SAIF – KRITI – SUNNY: 'ADIPURUSH' TEASER ON 2 OCT IN AYODHYA… #Adipurush – which arrives in *cinemas* on [Thu] 12 Jan 2023 – will launch #AdipurushTeaser + #FirstLook poster on 2 Oct 2022 in #Ayodhya… Stars #Prabhas, #SaifAliKhan, #KritiSanon and #SunnySingh. pic.twitter.com/o7V5SdmTxx

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 27, 2022