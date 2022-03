March 26, 2022 / 03:15 PM IST

Jani Master | సినిమాలు బాగా ఆడితే ద‌ర్శ‌కుల‌కు నిర్మాత‌లు కాస్ట్లీ గిఫ్ట్స్ ఇస్తుంటారు. ఒక‌ సినిమా హీరోకు మంచి పేరు తెచ్చిపెడితే ఆ హీరో ద‌ర్శ‌కుడుకి, ఇత‌ర టెక్నీషియ‌న్ల‌కు గిఫ్ట్‌లు ఇవ్వ‌డం చూస్తుంటాం. తాజాగా ఒక స్టార్ హీరో కొరియోగ్రాఫర్‌కు కాస్ట్లీ కారును గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడు. ఆ హీరో ఎవ‌రో కాదు క‌న్న‌డ స్టార్ సుదీప్‌ కిచ్చా. తాజాగా సుదీప్‌ ప్ర‌ముఖ కొరియోగ్రాఫ‌ర్ జానీ మాస్ట‌ర్‌కు 15ల‌క్ష‌లు విలువైన మహీంద్రా థార్‌ కారును బ‌హుమ‌తిగా ఇచ్చాడు.

సౌత్‌లో ఇప్పుడున్న‌ టాప్ కొరియోగ్రాఫ‌ర్ల‌లో జానీ ఒక‌డు. ‘ఢీ అల్టిమేట్ డ్యాన్స్ షో’తో కోరియోగ్రాఫ‌ర్‌గా కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన జానీ మాస్ట‌ర్ టాప్ కొరియోగ్రాఫ‌ర్ల జాబితాలో నిలిచాడు. టాలీవుడ్‌లోని టాప్ స్టార్స్ అంద‌రికి ఈయన కొరియోగ్ర‌ఫి అందించాడు. అంతేకాకుండా ఆ స్టార్స్ అంద‌రితో ఎంతో చ‌నువుగా ఉంటాడు. ఈ క్ర‌మంలోనే సుదీప్‌ న‌టించిన ‘విక్రాంత్‌ రొన’ సినిమాలో ఓ పాటకు కొరియోగ్ర‌ఫి అందించాడు. ఇక అప్ప‌టి నుంచి వీళ్ళ మ‌ధ్య బాండింగ్ ఏర్ప‌డింది. ఈ క్ర‌మంలోనే సుధీప్‌, జానీ మాస్ట‌ర్‌కు కారును బ‌హుమ‌తిగా ఇచ్చాడు. ఈ సందర్భంగా సుదీప్‌తో జానీ మాస్టర్ కొత్త కారు ముందు నిలుచొని ఫొటోలు దిగారు. ఈ ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.ఇటీవ‌లే ‘బీస్ట్‌’లోని రెండు పాట‌ల‌కు జానీ కొరిగ్ర‌ఫి అందించాడు.

Thank You for the Gift @KicchaSudeep sir & family ❤

The way you Treat me & Take care of me make me feel blessed 😇

Will always love you Sir, Happy to have you in my life 🙏🏼 pic.twitter.com/0U2Ldpv32A

— Jani Master (@AlwaysJani) March 25, 2022