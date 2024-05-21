Bhaje Vaayu Vegam | కార్తికేయ భజే వాయు వేగం ట్రైలర్‌ ఎప్పుడంటే..?

Bhaje Vaayu Vegam | ఆర్ఎక్స్ 100 ఫేం కార్తికేయ (Kartikeya) లీడ్ రోల్లో నటిస్తోన్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ భజే వాయు వేగం (Bhaje Vaayu Vegam). డెబ్యూ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కార్తికేయ 8 (Kartikeya 8)గా వస్తోన్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే కార్తికేయ బ్యాట్ పెట్టుకొని తన అదృష్టాన్ని ఛేజ్ చేస్తూ.. పరుగులు పెడుతున్న స్టిల్ నెట్టింట ఆన్లైన్లో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని మే 31న గ్రాండ్గా విడుదల చేయనున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్.
ట్రైలర్ లాంఛ్ ప్రకటన త్వరలోనే అంటూ షేర్ చేసిన నయా లుక్లో వికెట్ల మధ్యలో బంతి కనబడుతుంటే.. కార్తికేయ పరుగెత్తుకుంటూ రావడం చూడొచ్చు. ఈ లుక్ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతూ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. కాగా ఇప్పటికే షేర్ చేసిన టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.
భజే వాయు వేగం యూఎస్లో మే 30న ప్రీమియర్ కానుంది. ఈ ఎమోషనల్ ఎంటర్టైనర్ను ఓవర్సీస్లో శ్లోక ఎంటర్టైన్మెంట్స్ విడుదల చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ ఐశ్వర్యమీనన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తోండగా.. హ్యాపీ డేస్ ఫేం రాహుల్ టైసన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన సెట్ అయ్యిందే పాటకు మంచిస్పందన వస్తోంది.
నయూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్ బ్యానర్ తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ చిత్రానికి రాధన్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. కపిల్ కుమార్ బీజీఎం సమకూరుస్తున్నాడు. పీ అజయ్ కుమార్ రాజు సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సంఘటనల సుడిగుండంతో జీవితం తలకిందులుగా మారినప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి వేచి ఉండండి.. అంటూ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు.
Get ready for a racy, pacy emotional entertainer, #BhajeVaayuVegam Overseas release by @ShlokaEnts 🏏💥🚘
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— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 15, 2024
Wishing our cutest Indu aka @Ishmenon a very happy birthday 🎉🎂
Her charm in #BhajeVaayuVegam will surely steal your hearts 🫰🏻#SetAyyindhe Lyrical Video Out Tomorrow at 9:09 AM 💥💘#BVV @ActorKartikeya @RAAHULTYSON @Dir_Prashant @ajayrajup @RDRajasekar @radhanmusic #Kapil pic.twitter.com/jaQf6A4NqO
— UV Creations (@UV_Creations) May 8, 2024
సెట్ అయ్యిందే సాంగ్ ప్రోమో
భజే వాయు వేగం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్..
He is coming to hit his fortunes out of the park 🏏#Kartikeya8 is #BhajeVaayuVegam – A racy thriller that will keep you on the edge of your seats 💥💥
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Stay tuned for more updates 🔥@ActorKartikeya @Ishmenon @RAAHULTYSON @Dir_Prashant @ajayrajup… pic.twitter.com/CpKkTYyTSH
— UV Creations (@UV_Creations) April 12, 2024
కార్తికేయ 8 ప్రీ లుక్..
Title and first look of #Kartikeya8 out on April 12th at 12.06 PM ❤🔥
Stay tuned to find out what happens when life turns upside down with a whirlwind of events 🌀
Eid Mubarak ✨@ActorKartikeya @Ishmenon @RAAHULTYSON @Dir_Prashant @UVConcepts_ @UV_Creations @adityamusic pic.twitter.com/CjwWQJneaw
— UV Creations (@UV_Creations) April 11, 2024