తలకిందులుగా తమన్నా తపస్సు..!

కాల్‌షీట్స్‌ ఉన్నా.. సినిమా షూటింగ్‌లు లేవు. రెండు నెలలుగా సెలెబ్రిటీలకు సెలవులే. ఇంట్లో తినాలి.. వర్కౌట్స్‌ చేయాలి. కుటుంబంతో హాయిగా గడపాలి. అప్పుడప్పుడు ఫన్నీ వీడియోలు, డాన్సు, వ్యాయామం, యోగాకు సంబంధించిన వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తూ అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటున్నారు. చిత్ర ప‌రిశ్ర‌మ‌లో త‌న‌కంటూ సొంత గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ త‌మ‌న్నాకూడా అదే పని చేస్తున్నది. తమన్నా ఎప్పడూ అందరి కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఏది చేసినా స్పెషల్‌గా ఉంటుంది. తనదంటూ ఓ ప్రత్యేకతను చాటుకుంటుంది. తన గ్లామర్‌ను కాపాడుకుంటూనే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తుంది. తాజాగా ఓ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. తమన్నా చేసిన త్రోబ్యాక్‌ ఫీట్‌ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఇదిగో అందరికీ అందిస్తున్నాను 'ఆర్ట్‌ ఆప్‌ ఫాలింగ్'‌.. అంటూ మోచేతిని, తలను బ్యాలన్స్‌ చేస్తూ.. చెప్పడం ఎందుకు కింద వీడియో చూడండి..



I present to you the ‘Art of falling'.

Cannot stress enough upon the importance of falling & failing way before you get it right. One of many attempts of falling accurately before I could rise & do a perfect headstand. (Do not practice this without a trainer)#SoundOn #throwback pic.twitter.com/csSpS7aOdX