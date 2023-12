December 5, 2023 / 07:12 PM IST

Revanth Reddy | న్యూఢిల్లీ : తెలంగాణ ముఖ్య‌మంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి పేరును ఫైన‌ల్ చేసిన‌ట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేష‌న‌ల్ జ‌న‌ర‌ల్ సెక్ర‌ట‌రీ కేసీ వేణుగోపాల్ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ విష‌యాన్ని ఢిల్లీలో మీడియా స‌మావేశం ఏర్పాటు చేసి అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించారు. భారీ విజ‌యాన్ని అందించిన తెలంగాణ ప్ర‌జ‌ల‌కు ఆయ‌న ప్ర‌త్యేక ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు. 7వ తేదీన ఉద‌యం 10:28 గంట‌ల‌కు సీఎంగా రేవంత్ ప్ర‌మాణ‌స్వీకారం చేస్తార‌ని తెలిపారు. సీనియ‌ర్లు అంద‌రికీ న్యాయం జ‌రుగుతుంది. అంతా టీమ్‌గా ప‌ని చేస్తారు అని కేసీ వేణుగోపాల్ చెప్పారు. ఇక డిప్యూటీ సీఎంలు ఎవ‌రనే విష‌యంపై త్వ‌ర‌లోనే స్ప‌ష్ట‌త ఇస్తామ‌ని ఆయ‌న పేర్కొన్నారు.

Congress President Shri @kharge has decided to go with Revanth Reddy as the new CLP of the Telangana Legislative Party.

The Congress will deliver a clean and able government that will provide maximum governance.

: Shri @kcvenugopalmp, General Secretary (Organisation) pic.twitter.com/njFUduUFsb

— Congress (@INCIndia) December 5, 2023