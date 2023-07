July 12, 2023 / 09:18 AM IST

MLC Kavitha | వ్యవసాయానికి నిరంతర ఉచిత విద్యుత్‌ అక్కర్లేదని టీపీసీసీ చీఫ్‌ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఎమ్మెల్సీ కవిత సీరియస్‌ అయ్యారు. రైతులకు 24 గంటల ఉచిత కరెంట్‌ ఇస్తే ఏ రాజకీయ పార్టీకి ఏ సమస్య వస్తుందో తనకు అర్థం కావడం లేదన్నారు. తెలంగాణ రైతాంగంపై మీకెందుకు అంత అక్కసు అని రాహుల్‌గాంధీని ట్విట్టర్‌ వేదికగా ప్రశ్నించారు.

How can any political party have a problem with 24 hours supply of free electricity to the farmers?

Shocked to hear from TPCC that Congress wants farmers to have only 3 hours of electricity. Sri @rahulgandhi ji just because you and the Congress Party have not been able to…

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) July 12, 2023