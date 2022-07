July 29, 2022 / 08:36 PM IST

హైదరాబాద్‌ : బెల్లంపల్లి మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌పై రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల మంత్రి కల్వకుంట్ల తారకరామారావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నెల 24న మంత్రి కేటీఆర్‌ జన్మదిన వేడుకలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. వేడుకలకు హాజరు కాలేదంటూ బెల్లింపల్లి మున్సిపల్ కార్యాలయంలోని ముగ్గురి సిబ్బందికి కమిషనర్‌ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ విషయం మంత్రి కేటీఆర్‌ దృష్టి రాగా స్పందించారు. కమిషనర్‌ తీరుపై విచారం వ్యక్తం చేస్తూ.. సస్పెండ్‌ చేయాలని మంత్రి సీడీఎంను ఆదేశించారు. ఇలాంటి అభిమానాన్ని ప్రోత్సహించడంలో తాను చివరి వ్యక్తిననంటూ మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

I am the last person to encourage sycophancy in politics or administration

Read about an over enthusiastic Municipal commissioner issuing a memo to subordinates for not attending my birthday celebrations!🤦‍♂️

Have asked @cdmatelangana to suspend the MC for his absurd behaviour

— KTR (@KTRTRS) July 29, 2022