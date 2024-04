KTR | ఎండ వేడిమికి రిఫ్రెష్‌.. పాఠశాల పిల్లలతో కలిసి ఫ్రూట్‌ జ్యూస్‌ తాగిన కేటీఆర్

April 5, 2024 / 11:24 AM IST

KTR | బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) ప్రస్తుతం లోక్‌సభ ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీబిజీగా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎండ వేడిమికి కాస్త విరామం తీసుకొని తన విలువైన సమయాన్ని పాఠశాల పిల్లలతో సరదాగా గడిపారు.

కొంతమంది విద్యార్థినులతో కలిసి స్థానిక ఫ్రూట్‌జ్యూస్‌ షాప్‌లో ఆరోగ్యకరమైన తాజా పండ్ల రసాన్ని తాగారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను కేటీఆర్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా షేర్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఆ ఫొటోలపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి.

In the sweltering heat, a small break to refresh with a healthy fresh fruit juice & some banter with kids

