KTR | మతం పేరుతో విషం చిమ్మేవారిపై నా పోరాటం ఆగదు : కేటీఆర్‌

May 9, 2024 / 10:33 PM IST

KTR | భైంసాలో తనపై జరిగిన దాడి విషయంలో అభిమానులు ఆందోళన చెందవద్దని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ సూచించారు. తనకేమైనా జరిగిందేమోనని అభిమానులు ఫోన్లు చేస్తున్నారని తెలిపిన ఆయన.. ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌ ) వేదికగా తన క్షేమ సమాచారాన్ని తెలిపారు.

భైంసాలు బీజేపీ గుండాలు తనపై రాళ్లు విసిరారని కేటీఆర్‌ తెలిపారు. తాను క్షేమంగానే ఉన్నానని.. ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని అభిమానులకు, బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలకు సూచించారు. విద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేసే వారిపై తన పోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేశారు. మతం పేరుతో విషం చిమ్మే వారిపై తన పోరాటం కొనసాగుతుందని తెలిపారు.

Been getting phone calls about my well being after some BJP goons pelted stones in Bhainsa town at our election campaign meeting

I am perfectly fine and will continue to fight these thugs who can do nothing but spew venom & spread hate in the name of religion

Jai Telangana ✊

— KTR (@KTRBRS) May 9, 2024