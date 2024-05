May 17, 2024 / 11:04 PM IST

MI vs LSG : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో వ‌ర్షం అంత‌రాయం క‌లిగించినా.. మంబై ఇండియ‌న్స్ ఓపెన‌ర్లు దంచ‌తున్నారు. మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(43), డెవాల్డ్ బ్రెవిస్(10)లు ఎడాపెడా బౌండ‌రీలు బాదుతున్నారు. దాంతో, ముంబై స్కోర్ బోర్డు ప‌రుగులు పెడుతోంది. ఆరు ఓవ‌ర్ల‌కు ముంబై వికెట్ కోల్పోకుండా 57 ర‌న్స్ కొట్టింది. ముంబై విజ‌యానికి ఇంకా 84 బంతుల్లో 162 ర‌న్స్ కావాలి.

ల‌క్నో నిర్ధేశించిన భారీ ఛేద‌నను ముంబై ధాటిగా ఆరంభించింది. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా వ‌చ్చిన రోహిత్(43) దూకుడుగా ఆడాడు. మ‌రో ఎండ్‌లో బ్రెవిస్(10) ఆచితూచి ఆడాడు. అయితే.. జట్టు స్కోర్ 33 వ‌ద్ద వాంఖ‌డేలో వాన మొద‌లైంది. దాంతో, అంపైర్లు మ్యాచ్‌ను కాసేపు నిలిపివేశారు. 10 50 గంట‌ల‌కు ఓవ‌ర్ల కోత లేకుండా య‌థావిధిగా మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది.

