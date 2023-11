Telangana Assembly Elections | అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. రెండు రోజులు బడులకు సెలవు

November 28, 2023 / 03:05 PM IST

Telangana Assembly Elections | తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల (Telangana Assembly Elections) నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. హైదరాబాద్‌ జిల్లా పరిధిలోని అన్ని విద్యాసంస్థలకు (Educational institutions) రెండు రోజులు సెలవు ప్రకటించారు. బుధ, గురువారాల్లో (29, 30 తేదీల్లో) విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ హైదరాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ అనుదీప్‌ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికలు గురువారం (నవంబర్‌ 30) రోజున జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. నగరంలోని పలు పాఠశాలల్లో పోలింగ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఎన్నికలకు ముందు రోజు ఆయా పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు ఎన్నికల సామగ్రిని తరలించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

*In view of the Telangana Assembly Elections 2023, all educational institutions in Hyderabad district will remain closed on 29th and 30th Nov 2023.*

*Regular activities resume on 1 Dec 2023.*@TelanganaCS @CEO_Telangana

— Collector Hyderabad (@Collector_HYD) November 28, 2023