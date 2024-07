July 13, 2024 / 07:37 PM IST

IND vs ZIM : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ విజేత టీమిండియా రెండు వారాల వ్య‌వ‌ధిలోనే మ‌రో సిరీస్ ప‌ట్టేసింది. జింబాబ్వే ప‌ర్య‌ట‌న‌లో మ‌రో మ్యాచ్ ఉండ‌గానే యువ భార‌త్ టీ20 ట్రోఫీ కైవ‌సం చేసుకుంది. శ‌నివారం జ‌రిగిన‌ నాలుగో టీ20లో ఓపెనర్లు య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(93 నాటౌట్), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(58 నాటౌట్)లు ఆతిథ్య జ‌ట్టు బౌల‌ర్లకు చుక్క‌లు చూపించారు. తొలి ఓవ‌ర్ నుంచే బౌండ‌రీల‌తో విర‌చుకుప‌డ్డ ఈ జంట రికార్డు భాగ‌స్వామ్యంతో టీమిండియాను గెలుపు బాట ప‌ట్టించింది. దాంతో, 10 వికెట్ల‌తో గెలిచిన గిల్ సేన 3-1తో సిరీస్ ద‌క్కించుకుంది.

టీమిండియా కుర్రాళ్లు పొట్టి సిరీస్‌లో త‌మ ప్ర‌తాపం చూపించారు. ఆతిథ్య‌ జింబాబ్వే నిర్దేశించిన 153 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(93 నాటౌట్), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(58 నాటౌట్)లు బౌల‌ర్ల‌పై నిర్దాక్షిణ్యంగా విర‌చుకుప‌డ్డారు. బౌల‌ర్ మారినా బంతి వెళ్లాల్సిందే బౌండ‌రీయే అన్న‌ట్టు చితక్కొట్టారు. దాంతో, మ‌రో నాలుగు ఓవ‌ర్లు ఉండ‌గానే టీమిండియా జ‌య‌కేత‌నం ఎగుర‌వేసింది.

A sparkling 🔟-wicket win in 4th T20I ✅

An unbeaten opening partnership between Captain Shubman Gill (58*) & Yashasvi Jaiswal (93*) seals the series for #TeamIndia with one match to go!

Scorecard ▶️ https://t.co/AaZlvFY7x7#ZIMvIND | @ShubmanGill | @ybj_19 pic.twitter.com/xJrBXlXLwM

— BCCI (@BCCI) July 13, 2024