India – Australia : అండ‌ర్ -19 ప్రపంచ క‌ప్ టోర్నీ తుది అంకానికి చేరింది. యువ‌ భార‌త జ‌ట్టు(Team India) ఐదోసారి ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టింది. టీమిండియా డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌గా మ‌రో టైటిల్ నిల‌బెట్టుకుంటుందా? అని కోట్లాది మంది అభిమానులు ఆతృత‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే.. రెండో సెమీఫైన‌ల్లో పాకిస్థాన్‌కు ఆస్ట్రేలియా(Australia) చెక్ పెట్ట‌డంతో ఇప్పుడు ప్ర‌తి ఒక్క‌రిలో చిన్న‌పాటి క‌ల‌వ‌రం. మ‌న కుర్రాళ్లు క‌ప్పు కొడ‌తారా? ఆసీస్‌ను ఓడిస్తారా? అని మ‌న‌సులో ఏదో చిన్న అనుమానం.

ఎందుకంటే.. 2003 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ ఫైన‌ల్లో భార‌త అభిమానుల‌కు గుండెకోత మిగిల్చిన ఆసీస్.. నిరుడు ఏకంగా మూడు ఐసీసీ ఫైన‌ల్స్‌లో భార‌త్‌ను చిత్తు చేసింది. మ‌హిళ‌ల టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సేన ట్రోఫీ క‌ల‌కు మేగ్ లానింగ్ బృందం అడ్డుప‌డింది.

ఆ త‌ర్వాత ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్లో ప్యాట్ క‌మిన్స్ నేతృత్వంలోని ఆసీస్.. రోహిత్ శ‌ర్మ‌ను చిత్తు చేసి టెస్టు గ‌ద‌ను ఎగ‌రేసుకుపోయింది. ఆ బాధ నుంచి కోలుకుంటూ వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన భార‌త్.. ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. కానీ, ఆస్ట్రేలియా టైటిల్ పోరుకు వ‌చ్చి.. టీమిండియాను 11 ఏండ్లుగా ఊరిస్తున్న ఐసీసీ ట్రోఫీని త‌న్నుకుపోయింది. మ‌ళ్లీ.. ఇప్పుడు అండ‌ర్ 19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో భార‌త్, ఆస్ట్రేలియా ట్రోఫీ పోరులో అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. సీనియ‌ర్లు చేతులెత్తేసిన‌ట్టే కుర్రాళ్లు కూడా నిరాశ‌ప‌రుస్తారా? అని ఫ్యాన్స్‌లో క‌ల‌వ‌రం మొద‌లైంది.

ప్రపంచ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో(2023) ఓట‌మితో కన్నీటిప‌ర్యంత‌మైన భార‌త ఆట‌గాళ్లు

