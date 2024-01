January 4, 2024 / 07:23 PM IST

WTC : కొత్త ఏడాది మొద‌లైన నాలుగు రోజుల్లోనే భార‌త జ‌ట్టు(Tem India) అదిరిపోయే బోణీ కొట్టింది. వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1గా ద‌క్షిణాఫ్రికాపై గ‌డ్డ‌పై అడుగుపెట్టిన రోహిత్ సేన కీల‌క‌మైన కేప్‌టౌన్‌(Kape Town)లో చిరస్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యం సాధించింది. రెండు టెస్టుల‌ సిరీస్‌ను స‌మం చేయ‌డ‌మే కాకుండా 12 కీల‌క పాయింట్లు సాధించింది. దాంతో, ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్-25(WTC 2023-25) ప‌ట్టిక‌లో మ‌ళ్లీ అగ్ర‌స్థానానికి చేరుకుంది.

ప్ర‌స్తుతం భార‌త్ 54.16 విజ‌యాల శాతంతో టాప్‌లో ఉండ‌గా.. 50 శాతంతో ద‌క్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ వ‌రుస‌గా రెండు, మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి. నిరుడు టెస్టు గ‌ద‌ను త‌న్నుకుపోయిన ఆస్ట్రేలియా నాలుగో స్థానం ద‌క్కించుకోగా.. న్యూజిలాండ్‌పై తొలి టెస్టు విజ‌యంతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన బంగ్లాదేశ్ ఐదో స్థానంలో ఉంది.

India’s first Test win in Cape Town takes them to the top of the #WTC25 table 🇮🇳 #SAvIND pic.twitter.com/0PwBlNJlih

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 4, 2024