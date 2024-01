January 30, 2024 / 02:28 PM IST

Afghanistan : శ్రీ‌లంక‌తో ఏకైక టెస్టు కోసం అఫ్గ‌నిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(Afghanistan Cricket Board) స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో కెప్టెన్‌గా నిరూపించుకున్న‌ హ‌ష్మ‌తుల్లా షాహిదీ(Hashmatullah Shahidi) సార‌థ్యంలో 16 మంది స‌భ్యుల‌తో కూడిన బృందాన్ని ఎంపిక చేసింది. స్టార్ స్పిన్న‌ర్ ర‌షీద్ ఖాన్(Rashid Khan) ఇంకా కోలుకోక‌పోవ‌డంతో అత‌డి స్థానం లెగ్ స్పిన్న‌ర్ ఖైస్ అహ్మ‌ద్‌(Qais Ahmad) చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు.

ఈ టెస్టు కోసం ఏకంగా న‌లుగురు కొత్త కుర్రాళ్ల‌ను అఫ్గ‌నిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఎంపిక చేసింది. నూర్ అలీ జ‌ద్రాన్, జియా ఉర్ రెహ్మాన్, మ‌హ‌మ్మ‌ద్ ఇషాక్‌, న‌వీద్ జ‌ద్రాన్‌లు సిరీస్‌తో టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నారు. ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య కొలంబోలో ఫిబ్ర‌వ‌రి 2న ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ జ‌రుగనుంది. అనంత‌రం మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే, టీ20 సిరీస్‌లో లంక‌, అఫ్గనిస్థాన్ త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి.

