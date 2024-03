March 24, 2024 / 05:36 PM IST

Swiss Open 2024 : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క స్విస్‌ ఓపెన్‌ సూపర్‌ 300 టోర్నమెంట్‌లో భారత స్టార్‌ షట్లర్ పోరాటం ముగిసింది. రెండేండ్ల త‌ర్వాత ఒక మెగా టోర్నీ సెమీస్ చేరిన కిడాంబి శ్రీకాంత్(Kidambi Srikanth) ఓట‌మితో ఇంటిదారి ప‌ట్టాడు. ఆదివారం చైనీస్ తైపీ ష‌ట్ల‌ర్ లిన్ చు యూతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 21-15, 9-21, 18-21తో ప‌రాజ‌యం పాల‌య్యాడు. దాంతో, స్విస్ ఓపెన్‌లో భార‌త ష‌ట్ల‌ర్ల పోరాటం ముగిసింది.

మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 అయిన శ్రీకాంత్ స్విస్ ఓపెన్‌లో అద‌ర‌గొట్టాడు. క్వార్ట‌ర్స్‌లో చైనీస్ తైపీ ఆట‌గాడికి చెక్ పెట్టి సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లాడు. బీడ‌బ్ల్యూఎఫ్ టోర్నీలో 2022 నుంచి ఒక్క టైటిల్ గెల‌వ‌ని శ్రీ‌కాంత్‌.. సెమీస్‌లో అనూహ్యంగా కంగుతిన్నాడు.

