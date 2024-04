April 27, 2024 / 12:31 PM IST

ముంబై: మ‌హారాష్ట్ర‌లోని(Maharastra) ముంబై-పుణె ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై అగ్ని ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. 36 మంది ప్ర‌యాణికుల‌తో వెళ్తున్న ప్రైవేటు బ‌స్సుకు నిప్పు అంటుకున్న‌ది. అయితే ఎటువంటి ప్రాణ‌న‌ష్టం జ‌ర‌గ‌లేదు. ప్ర‌యాణికులు అంద‌రూ సుర‌క్షితంగా ఉన్నారు. ఎవ‌రికి కూడా గాయాలు కాలేదు. అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది.. మంట‌ల్ని ఆర్పుతున్నారు.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: A private bus carrying 36 passengers catches fire at Mumbai-Pune expressway near Vadgaon. All the passengers were evacuated in time, and no casualties are reported. pic.twitter.com/Uhcf4IQ27U

— ANI (@ANI) April 27, 2024