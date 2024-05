May 7, 2024 / 07:18 PM IST

ICC : ఐసీసీ మంగ‌ళ‌వారం ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్(Player Of The Month) అవార్డు నామినీస్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. పురుషుల విభాగంలో ప‌సికూన జ‌ట్లకు చెందిన ఇద్ద‌రు.. పాకిస్థాన్ స్టీడ్‌స్ట‌ర్ షామీన్ ఆఫ్రిది(Shaheen Afridi)లు పోటీ ప‌డుతున్నారు. యూఏఈ కెప్టెన్ మ‌హ్మ‌ద్ వ‌సీం, నమీబియా సార‌థి గెర్హార్డ్ ఎరాస్మ‌స్‌లు అవార్డు బ‌రిలో నిలిచారు. ఇక మ‌హిళ‌ల విభాగంలో హేలీ మాథ్యూస్, చ‌మ‌రి ఆట‌ప‌ట్టు, లారా వొల్వార్డ్త్‌లు అవార్డు బ‌రిలో ఉన్నారు.

ఒమ‌న్ ప‌ర్యాట‌న‌లో న‌మీబియా కెప్టెన్ ఎరాస్మ‌స్ ఆల్‌రౌండ్ షోతో మెరిశాడు. సిరీస్ డిసైడ‌ర్‌లో అత‌డు ఆరు సిక్స‌ర్ల‌తో 29 బంతుల్లోనే 64 ర‌న్స్ బాదాడు. దాంతో, న‌మీబియా 62 ప‌రుగుల తేడాతో గెలిచింది. యూఏఈ కెప్టెన్ వ‌సీం ఏసీసీ ప్రీమియ‌ర్ క‌ప్‌లో చిత‌క్కొట్టాడు.

Vote now for your ICC Men’s Player of the Month for April 👊 https://t.co/pb2xl9fdGu

ఒమ‌న్‌పై బౌండ‌రీతో విరుచుకుప‌డిన వ‌సీం.. టీ20ల్లో మూడో సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. ఇక‌.. పాకిస్థాన్ టీ20 జ‌ట్టు మాజీ కెప్టెన్ అఫ్రిది న్యూజిలాండ్‌పై నిప్పులు చెరిగాడు. 3/13, 4/30 గ‌ణాంకాల‌తో పాక్ విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు.

మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ పోటీలో ఉన్న లారా.. శ్రీ‌లంక ప‌ర్య‌ట‌న‌లో అద‌ర‌గొట్టింది. ఒక హాప్ సెంచ‌రీతో క‌లిపి మూడు వ‌న్డేల సిరీస్‌లో 335 స‌గ‌టుతో 335 ర‌న్స్ కొట్టింది. పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగిన వన్డే సిరీస్‌లో విండీస్ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు మాథ్యూస్ దంచికొట్టింది. వ‌రుస‌గా రెండు మ్యాచుల్లో ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు గెలుపొందింది.

Player of the Match award in seven of her last eight T20I contests 😲

Great signs for the West Indies and their skipper Hayley Matthews ahead of this year’s #T20WorldCup 👇https://t.co/SSJp2yMBrB

