August 22, 2023 / 07:00 PM IST

CEAT Awards : టీమిండియా ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(Shubman Gill) 25వ ఎడిష‌న్ సియ‌ట్ క్రికెట్ రేటింగ్స్‌(CEAT Cricket Ratings)లో ప‌లు అవార్డులు కొల్ల‌గొట్టాడు. నిల‌క‌డ‌గా రాణిస్తున్న ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్‌ ‘సియ‌ట్ మెన్స్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ క్రికెట‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’, ‘సియ‌ట్ ఇంట‌ర్నేష‌నల్ బ్యాట‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’, ‘సియ‌ట్ వ‌న్డే బ్యాట‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’.. ఈ మూడు అవార్డులు గెలుచుకున్నాడు. ఈ అవార్డుల వేడుక‌లో మాజీ క్రికెట‌ర్ సునీల్ గ‌వాస్క‌ర్(Sunil Gavaskar), భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) కూడా పాల్గొన్నారు.

2022 -23 సీజ‌న్‌లో అత్యుత్త‌మ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేసిన మ‌హిళా, పురుష క్రికెట‌ర్ల‌ను సియ‌ట్ సంస్థ ఈరోజు స‌త్క‌రించింది. ముంబైలో జ‌రిగిన 25వ అవార్డుల వేడుక‌లో ప‌లువురికి అవార్డులు ప్ర‌దానం చేసింది. అందులో ఎవ‌రెవ‌రు ఉన్నారంటే..? సియ‌ట్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ అచీవ్‌మెంట్ విన్న‌ర్ అవార్డుకు ఇద్ద‌రు భార‌త మాజీ ఆట‌గాళ్లు ఎంపిక‌య్యారు. మాజీ సెలెక్ట‌ర్ మ‌ద‌న్ లాల్‌(Madan Lal)తో పాటు క‌ర్స‌న్ ఘ‌వ్రీ కూడా ఈ అవార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు.

25వ అవార్డుల వేడుక‌లో పాల్గొన్న క్రికెట‌ర్లు

‘టెస్టు బౌల‌ర్‌గా’ ప్ర‌భాత్ జ‌య‌సూర్య‌, ‘టీ20 బ్యాట‌ర్‌’గా సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(SuryaKumar Yadav) ఎంపిక‌య్యారు. ‘ఉమెన్స్ ఇంట‌ర్నేష‌నల్ క్రికెట‌ర్‌’గా ఆల్‌రౌండ‌ర్ దీప్తి శ‌ర్మ(Deepti Sharma) సెలెక్ట్ అయింది. ఆస్ట్రేలియా లెగ్ స్పిన్న‌ర్ ఆడం జంపాకు ‘వ‌న్డే బౌలర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డు ద‌క్కింది. ‘ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ బౌల‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డును న్యూజిలాండ్ పేస‌ర్ టిమ్ సౌథీ గెలుచుకున్నాడు.

Shubman Gill and Deepti Sharma 06 emerged as the true beacon of cricketing excellence at the CEAT Cricket Rating Awards.#ceatcricketawards 2023 #CEATCricketRating #CCR25 #CricketRatingAward #CEATCricketRatings #CEAT #ThisIsRPG pic.twitter.com/hSVUlOmZJ7

— CEAT TYRES (@CEATtyres) August 21, 2023