ఆక్లాండ్‌: న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి వ‌న్డేలో.. ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన ఇండియా నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 306 ర‌న్స్ చేసింది. తొలుత టాస్ గె లిచిన న్యూజిలాండ్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. భార‌త ఓపెన‌ర్లు శిఖ‌ర్ ధావ‌న్‌, శుభ‌మ‌న్ గిల్ తొలి వికెట్‌కు 124 ర‌న్స్ జోడించారు. ధావ‌న్ 72, గిల్ 50 ర‌న్స్ చేసి ఔట‌య్యారు. ఆ త‌ర్వాత పంత్‌, సూర్య‌కుమార్ కూడా త్వ‌ర‌త్వ‌ర‌గా ఔట‌య్యారు. అయిదో వికెట్‌కు శ్రేయాస్‌, సంజూ సాంస‌న్ మ‌ధ్య కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొన్న‌ది. ఆ ఇద్ద‌రూ 94 ర‌న్స్ జోడించారు.

