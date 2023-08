August 14, 2023 / 05:22 PM IST

Sachin Tendulkar : క్రికెట్‌లో దిగ్గ‌జాల‌కే దిగ్గ‌జం.. రికార్డుల రారాజు.. క్రికెట్ దేవుడు.. ఇలా ఎన్నో పేర్ల‌తో అభిమానుల గుండెల్లో చిర‌స్థాయిగా నిలిచిపోయాడు స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(Sachin Tendulkar). నూనుగు మీసాల వ‌య‌సులో అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌(International Cricket)లో అడుగుపెట్టిన స‌చిన్ ఎన్నో ప్ర‌కంప‌న‌లు సృష్టించాడు. అత‌డి ప‌రుగుల దాహం ముందు రికార్డులు చిన్న‌బోయాయి. ప్ర‌పంచంలోని మేటిబౌల‌ర్లను ఉతికారేసిన మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ ట‌న్నుల కొద్దీ ర‌న్స్ చేశాడు. అత‌డి సుదీర్ఘ‌ కెరీర్‌లో ఈరోజు మాత్రం ఎప్ప‌టికీ మ‌ర్చిపోలేనిది. ఎందుకో తెలుసా..? స‌చిన్ ఈరోజు మొద‌టి సెంచ‌రీ బాదాడు.

స‌రిగ్గా 33 ఏళ్ల క్రితం అంటే.. 1990 ఆగ‌స్టు 14న‌ 17 ఏళ్ల‌ స‌చిన్ తొలి అంత‌ర్జాతీయ‌ సెంచ‌రీ(International Century) బాదాడు. ఈ ప్ర‌త్యేక‌మైన రోజును బీసీసీఐ(BCCI) గుర్తు చేసుకుంది. ఆ శ‌త‌కంతో క్రికెట్‌లో ఒక కొత్త శ‌కం మొద‌లైందంటూ ట్వీట్ చేసింది. ప్ర‌స్తుతం ఆ ట్వీట్ వైర‌ల్ అవుతోంది.

#OnThisDay in 1990, a 17-year-old @sachin_rt announced himself on the world stage by scoring his first international hundred in a match-saving effort against England in the 4th innings of a Test match! It marked the beginning of an era that would redefine the sport. pic.twitter.com/fuIxfGwykl

— Jay Shah (@JayShah) August 14, 2023