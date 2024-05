May 9, 2024 / 09:56 PM IST

PBKS vs RCB : హిమాల‌యాల స‌మీపంలోని ధ‌ర్మ‌శాల‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB) మాజీ సార‌థి విరాట్ కోహ్లీ(92) బౌండ‌రీల‌తో విరుచుకుప‌డ్డాడు. 55వ హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదిన విరాట్ ఆర్సీబీకి కొండంత స్కోర్ అందించాడు. ర‌జ‌త్ పాటిదార్‌(55)తో కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పిన కోహ్లీ.. ఆ త‌ర్వాత‌ కామెరూన్ గ్రీన్(46)తో క‌లిసి పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌పై ఎదురుదాడికి దిగాడు. దాంతో, ధ‌ర్మ‌శాల‌లో రికార్డు స్కోర్ కొట్టిన ఆర్సీబీ ప్ర‌త్య‌ర్థికి 241 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. అయితే.. కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌పై 262 ప‌రుగుల్ని ఊదిప‌డేసిన పంజాబ్ హిట్ట‌ర్లు మ‌ళ్లీ త‌మ బ్యాట్ల‌కు ప‌ని చెప్పితే.. బెంగ‌ళూరుకు ఓట‌మి త‌ప్ప‌క‌పోవ‌చ్చు.

ఆకాశ‌మంత ఎత్తులో చావోరేవో పోరు.. టాస్ ఓడిన ఆర్సీబీకి ఆదిలోనేపంజాబ్ అరంగేట్ర పేస‌ర్ విధ్వ‌త్ క‌వెర‌ప్ప షాకిచ్చాడు. త‌న తొలి ఓవ‌ర్లోనే కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(9)ను ఔట్ చేసిన క‌వెర‌ప్ప.. త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లో డేంజ‌రస్ విల్ జాక్స్(12)ను వెన‌క్కి పంపాడు. దాంతో, 43 ప‌రుగుల‌కే బెంగ‌ళూరు రెండు వికెట్లు ప‌డ్డాయి.

𝗔𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗶𝗻 𝗗𝗵𝗮𝗿𝗮𝗺𝘀𝗮𝗹𝗮 ✈️

Rajat Patidar is smacking them with ease & flare at the moment! 👌💥

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #PBKSvRCB pic.twitter.com/BtCcWmIm8n

— IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2024