Aparichitudu | గెట్‌ రెడీ.. అపరిచితుడు విక్రమ్‌ మళ్లీ వచ్చేస్తున్నాడు

May 16, 2024 / 09:46 PM IST

Aparichitudu | ప్రతీ స్టార్ హీరోకు కెరీర్‌లో ల్యాండ్ మార్క్‌ సినిమాగా నిలిచిపోయేవి కొన్ని ఉంటాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకుల్లో సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్న స్టార్ యాక్టర్‌ ఛియాన్ విక్రమ్‌ (Chiyaan vikram). ఈ స్టార్ హీరో కెరీర్‌లో వన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ మార్క్‌ ప్రాజెక్ట్‌ అపరిచితుడు. ప్రయోగాలు చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే విక్రమ్‌ హీరోగా శంకర్ డైరెక్షన్‌లో సైకలాజికల్ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది అపరిచితుడు.

విక్రమ్‌-సదా హీరోహీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ రూ.20 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కి.. బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.55 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఆల్‌ టైం బ్లాక్‌ బస్టర్‌ అపరిచితుడు మళ్లీ 19 ఏండ్ల తర్వాత రీరిలీజ్ కాబోతుంది. మే 17 (రేపు)న తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటకలో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా రీరిలీజ్‌ కానుంది. ఈ వారం కొత్త సినిమాలేమీ లేకపోవడంతో మూవీ లవర్స్‌ ఫోకస్ అంతా అపరిచితుడుపై పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. మరి థియేటర్లలో అపరిచితుడు సందడి ఎలా ఉండబోతుందో కొన్ని గంటలు ఆగితే తెలిసిపోతుంది.

విక్రమ్‌ ప్రస్తుతం మరో ప్రయోగాత్మక చిత్రం తంగలాన్‌ (Thangalaan)లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. పా రంజిత్ దర్శకత్వంలో అడ్వెంచరస్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన తంగలాన్‌ గ్లింప్స్‌తోపాటు ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో మాళవికా మోహనన్‌, పార్వతి తిరువొత్తు ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తుండగా.. పశుపతి, డానియెల్‌ కల్టగిరోన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

తంగలాన్‌ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్, నీలమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా తెరకెక్కిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. విక్రమ్‌ మరోవైపు ఛియాన్‌ 62, ధ్రువ నక్షత్రం సినిమాల్లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

తంగలాన్‌ స్పెషల్ వీడియో..

#Thangalaan pushing to summer 2024 New release date announcement soon… pic.twitter.com/s0A78iNYKk — Karthik Ravivarma (@Karthikravivarm) December 17, 2023

తంగలాన్‌ టీజర్‌ అప్‌డేట్ లుక్‌..

తంగలాన్ మేకింగ్ గ్లింప్స్‌ వీడియో..

Even the darkest mines shall glimmer with a golden beacon of hope💫 Unveiling the #ThangalaanTeaser on 1st November 2023 The realm of #Thangalaan✨ will open its gates worldwide on 26th January 2024 #ThangalaanFromJan26 pic.twitter.com/ofPtluhoC7 — Studio Green (@StudioGreen2) October 27, 2023

మాళవికా మోహనన్‌ తంగలాన్ లుక్‌..

డానియల్‌తో మాళవిక మోహనన్‌..

Super fun catching up with @DanCaltagirone in London after so many months! ☺️ Both of us are so excited for you guys to finally watch #Thangalaan ! Can’t wait ☺️ pic.twitter.com/1Svlm7xgD5 — Malavika Mohanan (@MalavikaM_) October 16, 2023

మాళవికామోహనన్‌ కర్రసాము..

. @MalavikaM_ practices Silambam, a form of Indian martial art which originated in Tamil Nadu!#MalavikaMohanan pic.twitter.com/YzqSXx2ASK — Ramesh Bala (@rameshlaus) October 3, 2023

