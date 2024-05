May 9, 2024 / 08:58 PM IST

T20 World Cup 2024 : శ్రీ‌లంక క్రికెట్ బోర్డు టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ(Wanindu Hasaranga) కెప్టెన్‌, చ‌రిత అసంల‌క(Charitha Asalanka) వైస్ కెప్టెన్‌గా 15 మందితో కూడిన బృందాన్ని బోర్డు వెల్ల‌డించింది.

మాజీ కెప్టెన్ దుస‌న్ శ‌న‌క‌, సీనియ‌ర్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఆంజెలో మాథ్యూస్‌ల‌కు సెలెక్టర్లు ఆఖ‌రి వ‌రల్డ్ క‌ప్ చాన్స్ ఇచ్చారు. ఇక ఐపీఎల్‌లో అద‌ర‌గొడుతున్న యార్క‌ర్ కింగ్ ప‌థిర‌న‌, బంగ్లా ప‌ర్య‌ట‌న‌లో సెంచ‌రీల‌తో చ‌రిత్ర సృష్టించిన క‌మిందు మెండిస్ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ బెర్తు సాధించారు.

Here’s your Sri Lankan squad ready to roar at the ICC #T20WorldCup 2024 in the USA and Caribbean! 🇱🇰

pic.twitter.com/ZresMKrIqg

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) May 9, 2024