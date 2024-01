January 16, 2024 / 11:51 AM IST

SA20 : న్యూజిలాండ్ ఆట‌గాళ్ల కండ్లు చెదిరే క్యాచ్ మ‌రువ‌క ముందే మ‌రో అద్భుత క్యాచ్ న‌మోదైంది. ద‌క్షిణాఫ్రికా20 లీగ్‌(SA20) రెండో సీజ‌న్‌లో జొబ‌ర్గ్ సూప‌ర్ కింగ్స్(Joburg Super Kings) జ‌ట్టు బౌల‌ర్ రొమారియో షెప‌ర్డ్(Romario Shepherd) నమ్మ‌శ‌క్యంకాని క్యాచ్ ప‌ట్టాడు. డ‌ర్బ‌న్ సూప‌ర్ జెయింట్స్‌(Durban Super Giants)తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో షెప‌ర్డ్‌ అమాంతం గాల్లోకి ఎగిరి ఒంటిచేత్తో బంతిని ఒడిసిపట్టాడు.

నంద్రే బ‌ర్గ‌ర్(Nandre Burger) వేసిన నాలుగో ఓవ‌ర్లో మాథ్యూ బ్రీట్జ్‌కే(Matthew Breetzke) మిడ్‌వికెట్‌లో బంతిని కొట్టాడు. అక్క‌డే కాచుకొని ఉన్న షెప‌ర్డ్ వెంట‌నే గాల్లోకి ఎగిరి అసాధ్య‌మైన క్యాచ్ ప‌ట్టేశాడు. దాంతో బ్రీట్జ్‌కేతో పాటు బ‌ర్గ‌ర్‌ సైతం ఆశ్చ‌ర్యంతో నోరు తెరిచారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞, 𝐑𝐢𝐝𝐢𝐜𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬, 𝐒𝐭𝐮𝐩𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮𝐬 🤯🤯🤯

Behold the 𝒃𝒓𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 of Romario Shepherd in the field 🫡#Betway #SA20 #WelcomeToIncredible #DSGvJSK pic.twitter.com/oB3Y1KJllx

— Betway SA20 (@SA20_League) January 15, 2024