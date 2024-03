March 14, 2024 / 04:23 PM IST

Dhawal Kulkarni : భార‌త ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ ధ‌వ‌ల్ కుల‌క‌ర్ణి(Dhawal Kulkarni) క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. ముంబైని రంజీ ట్రోఫీ విజేత‌గా నిలిపిన అత‌డు ఫ‌స్ట్ క్లాస్ కెరీర్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) త‌న మాజీ స‌హ‌చ‌రుడైన కుల‌క‌ర్ణిపై ప్ర‌శంస‌లు గుప్పించాడు. ఈ స్టార్ పేస‌ర్‌ను ఉద్దేశిస్తూ.. ‘ముంబై యోధుడు. నీ కెరీర్ అద్భుతంగా సాగినందుకు అభినంద‌న‌లు’ అని హిట్‌మ్యాన్ కామెంట్ చేశాడు. రోహిత్, కుల‌కర్ణిలు గ‌తంలో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌కు క‌లిసి ఆడారు.

వాంఖ‌డే స్టేడియంలో జ‌రిగిన రంజీ ట్రోఫీ ఫైన‌ల్లో పేస‌ర్ కుల‌క‌ర్ణి సూప‌ర్ స్పెల్‌తో విద‌ర్భ‌ను వ‌ణికించాడు. ముంబై విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించిన అత‌డు ఆరు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఉమేశ్ యాద‌వ్‌ను ఆఖ‌రి వికెట్‌గా వెన‌క్కి పంపాడు. దాంతో, ముంబై 8 ఏండ్ల త‌ర్వాత టైటిల్ విజేత‌గా నిలిచింది. మొత్తంగా 42వ టైటిల్ కావ‌డం విశేషం.

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐌𝐮𝐦𝐛𝐚𝐢!

Dhawal Kulkarni takes the final wicket as they beat Vidarbha by 169 runs in the @IDFCFIRSTBank #RanjiTrophy #Final in Mumbai

Brilliant performance from the Ajinkya Rahane-led side 👌

Scorecard ▶️ https://t.co/k7JhkLhgT5 pic.twitter.com/Iu458SZF2F

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 14, 2024