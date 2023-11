November 4, 2023 / 02:55 PM IST

ODI World Cup 2023 : వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ డ‌బుల్ హెడ‌ర్ తొలి మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్ జ‌ట్టు నాలుగొందలు కొట్టింది. బెంగ‌ళూరులో పాకిస్థాన్‌ పేస్ ద‌ళాన్ని చీల్చి చెండాడిన ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(108 : 94బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్) వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో మరో సెంచ‌రీ బాద‌గా.. కెప్టెన్‌ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ (95 : 79 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) ధ‌నాధ‌న్ బ్యాటింగ్‌తో అల‌రించాడు.

చివ‌ర్లో గ్లెన్ ఫిలిఫ్స్‌(41), మార్క్ చాప్‌మ‌న్ (39), మిచెల్ శాంట్న‌ర్‌(22 నాటౌట్‌) బ్యాట్ ఝులిపించ‌డంతో కివీస్.. బాబ‌ర్ ఆజాం టీమ్‌కు 402 ప‌రుగుల కొండంత ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. పాక్ బౌల‌ర్ల‌లో మహ్మ‌ద్ వ‌సీం జూనియ‌ర్ 3 వికెట్ల‌తో రాణించాడు.

ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(108)

సెమీస్ బెర్తులో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని మ్యాచ్‌లో.. టాస్ గెలిచిన బాబ‌ర్ కివీస్‌ను బ్యాటింగ్‌కు అహ్వానించాడు. బ్లాక్‌కాప్స్‌ యంగ్ ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఓపెన‌ర్ డెవాన్ కాన్వే(35)తో క‌లిసి తొలి వికెట్‌కు 68 ప‌రుగులు జోడించాడు. హ‌స‌న్ అలీ ఈ జోడీని విడ‌దీసి పాక్‌కు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. కానీ, ఆ త‌ర్వాత కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ రాక‌తో కివీస్ ఇన్నింగ్స్ టాప్ గేర్‌లో దూసుకెళ్లింది.

విలియ‌మ్స‌న్ (95)

బొట‌న వేలి గాయం నుంచి కోలుకున్న కేన్‌మామ అండ‌తో మ‌రింత రెచ్చిపోయిన‌ ర‌వీంద్ర మూడో సెంచ‌రీ బాదాడు. వీళ్లు రికార్డు స్థాయిలో రెండో వికెట్‌కు 180 ర‌న్స్ జోడించారు. వ‌రుస ఓవ‌ర్ల‌లో ఇద్ద‌రూ పెవిలియ‌న్ చేరినా.. త‌ర్వాత వ‌చ్చిన మిచెల్‌, ఫిలిఫ్స్, శాంట్న‌ర్‌ ధాటిగా ఆడి జ‌ట్టు స్కోర్ 400 దాటించారు. న్యూజిలాండ బ్యాటర్లు ధాటికి పాస్ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ షాహీన్ ఆఫ్రిది 90 ప‌రుగులు స‌మ‌ర్పించుకున్నాడు. ఈ ఏడాది 24 వ‌న్డేల్లో అత‌డు ఒక్క వికెట్ కూడా తీయ‌క‌పోవ‌డం ఇదే మొద‌టిసారి.

✅ New Zealand posting their second-highest total in men’s ODIs

❌ Pakistan conceding their second-highest total in men’s ODIs

The runs just kept flowing in Bengaluru 🤯 https://t.co/adkwhgOKPg #PAKvNZ #CWC23 pic.twitter.com/RUiErb68bn

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 4, 2023