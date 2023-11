November 4, 2023 / 12:42 PM IST

ODI World Cup 2023 : న్యూజిలాండ్ యువ ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(Rachin Ravindra) వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో రికార్డులు కొల్ల‌గొడుతున్నాడు. ఆరంగేట్రం టోర్నీలోనే ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారిస్తున్న ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్.. శనివారం బెంగ‌ళూర‌లో పాకిస్థాన్‌పై హాఫ్ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కాడు. ఈ టోర్నీలో అత‌డికి ఇది ఐదో అర్థ శ‌త‌కం కావ‌డం విశేషం.

త‌ద్వారా ఒకే ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో ఐదుసార్లు 50 మార్క్ దాటిన మూడో కివీస్ బ్యాట‌ర్‌గా ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ‌ర్ మ‌రో రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ మార్టిన్ క్రొవే(Martin Crowe 1992లో), స్కాట్ స్టైరిస్‌(Scott Styris 2007లో) మాత్ర‌మే ఈ ఫీట్ సాధించారు.

