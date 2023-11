November 4, 2023 / 01:08 PM IST

Harmanpreet Kaur : భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్‌(Harmanpreet Kaur)కు మ‌రోసారి కోపం వ‌చ్చింది. అంతే.. ప్ర‌త్య‌ర్థి బౌల‌ర్‌ను ఉరిమి ఉరిమి చూసింది. చివ‌ర‌కు అంపైర్ క‌లుగ‌జేసుకోవ‌డంతో ఈ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ శాంతించింది.

మ‌హిళ‌ల బిగ్‌బాష్ లీగ్‌(WBBL)లో భాగంగా న‌వంబ‌ర్ 3వ తేదీన మెల్‌బోర్న్ రెనెగ్రేడ్స్‌(Melbourne Renegades), పెర్త్ స్కార్చ‌ర్స్(Perth Schorchers) జ‌ట్ల మ్యాచ్ స‌మ‌యంలో ఈ సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది.

హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సిద్దంగా లేక‌ముందే పెర్త్ బౌల‌ర్ సోఫియా డెవినె(Sophie Devine) బంతి విసిరింది. దాంతో చిర్రెత్తుకొచ్చిన హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్.. డెవిన్‌ వంక ఉరిమి చూసి వాగ్వాదానికి దిగింది. దాంతో, అంపైర్ క‌లుగ‌జేసుకొని ఇద్ద‌రికి స‌ర్ది చెప్పడ‌మే కాకుండా ఆ బంతిని ర‌ద్దు చేస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌కటించాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్(52 నాటౌట్‌) అర్ధ శత‌కంతో రాణించినా.. పెర్త్ జట్టు 6 వికెట్ల‌తో గెలుపొందింది.

“There’s a bit of argy-bargy going on between Harmanpreet (Kaur) and Soph (Devine), and I’m actually not sure who would win that battle because Harmanpreet scares me a little bit,” says Beth Mooney as she describes what’s happening… 😅 #WBBL09 pic.twitter.com/LOpRPKetyg

— 7Cricket (@7Cricket) November 3, 2023