CSK vs SRH : సీఎస్కే నిర్దేశించిన 213 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌ (Sun Risers Hyderabad)కు భారీ షాక్. సెకండ్ బ్యాటింగ్‌లో త‌డ‌బాటును కొన‌సాగిస్తూ.. రెండు బంతుల్లో రెండు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది.

తుషార్ దేశ్‌పాండే వేసిన రెండో ఓవ‌ర్లో.. ఓపెన‌ర్ ట్రావిస్ హెడ్(13), ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా వ‌చ్చిన అన్మోల్‌ప్రీత్ సింగ్(0) ఔట‌య్యారు. దాంతో, 21 ప‌రుగుల‌కే రెండు వికెట్లు ప‌డినా.. ఓపెన‌ర్ అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(10), మ‌ర్క్‌ర‌మ్‌ (10)లు దూకుడుగా ఆడుతున్నారు. మూడు ఓవ‌ర్లకు హైద‌రాబాద్ స్కోర్.. 33/2.

సొంత మైదానంలో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ బ్యాట‌ర్లు వీర‌కొట్టుడు కొట్టారు. వ‌రుస ఓట‌ముల‌తో ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో వెన‌క‌బ‌డ్డ వేళ‌.. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేశారు. పసుపు జెర్సీల‌తో నిండిపోయిన స్టేడియాన్ని కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(98), డారిల్ మిచెల్‌(52)లు అర్ద శ‌త‌కాల‌తో హోరెత్తించారు. దాంతో, చెన్నై 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి ర‌న్స్ చేసింది. గైక్వాడ్, మిచెల్‌లు సెంచ‌రీ భాగ‌స్వామ్యంతో కొండంత స్కోర్‌కు గ‌ట్టి పునాది వేయ‌గా.. చివ‌ర్లో.. శివం దూబే(39) దంచేశాడు. దాంతో, సీఎస్కే రికార్డ్ బ్రేక‌ర్ స‌న్‌రైజ‌ర్స్‌కు భారీ ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది.

