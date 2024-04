April 28, 2024 / 09:31 PM IST

CSK vs SRH : సొంత మైదానంలో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(CSK) బ్యాట‌ర్లు వీర‌కొట్టుడు కొట్టారు. వ‌రుస ఓట‌ముల‌తో ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో వెన‌క‌బ‌డ్డ వేళ‌.. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(SRH) బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేశారు. పసుపు జెర్సీల‌తో నిండిపోయిన స్టేడియాన్ని కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(98), డారిల్ మిచెల్‌(52)లు అర్ద శ‌త‌కాల‌తో హోరెత్తించారు. దాంతో, చెన్నై 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 212 ర‌న్స్ చేసింది.

గైక్వాడ్, మిచెల్‌లు సెంచ‌రీ భాగ‌స్వామ్యంతో కొండంత స్కోర్‌కు గ‌ట్టి పునాది వేయ‌గా.. చివ‌ర్లో.. శివం దూబే(39) దంచేశాడు. దాంతో, సీఎస్కే రికార్డ్ బ్రేక‌ర్ స‌న్‌రైజ‌ర్స్‌కు భారీ ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. గ‌త మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ చేతిలో చిత్తుగా ఓడిన క‌మిన్స్ సేన మ‌ళ్లీ గెలుపు బాట ప‌డుతుందా? లేదా? అనేది చూడాలి.

టాస్ గెలిచి చెన్నైకి బ్యాటింగ్ అప్ప‌గించిన హైద‌రాబాద్‌కు భువ‌నేశ్వ‌ర్ ఆదిలోనే బ్రేక్ ఇచ్చాడు. డేంజ‌ర‌స్ అజింక్యా ర‌హానే(8) వికెట్ ప‌డ‌గొట్టి చెన్నైని ఒత్తిడిలో ప‌డేశాడు. 19 ర‌న్స్ వ‌ద్ద తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన సీఎస్కేను కెప్టెన్ రుతురాజ్ గౌక్వాడ్‌(98), డారిల్ మిచెల్(52) లు గ‌ట్టెక్కించారు. కాస్త కుదురుకున్నాక బ్య‌ట్ల‌కు ప‌నిచెప్పిన ఈ ఇద్ద‌రూ.. బౌండ‌రీల‌తో హైద‌రాబాద్ బౌలర్ల‌ను హ‌డ‌లెత్తించారు. గైక్వాడ్ త‌ర్వాత మిచెల్ ఈ సీజ‌న్‌లో తొలి ఫిఫ్టీ న‌మోదు చేశాడు.

